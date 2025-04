Jak się okazuje, w przypadku aut elektrycznych może być bardzo podobnie, co potwierdza przykład kierowcy z Korei Południowej.

Człowiek ten jeździ służbowo Hyundaiem Ioniq 5. W ciągu 3 lat i 5 miesięcy pokonał nim już przeszło 666 tys. kilometrów, co skłoniło go do podzielenia się tym wynikiem na facebookowym fanpageu uwieczniającym rekordowe przebiegi samochodów. Opublikował też materiał wideo, w którym opowiada trochę więcej o swojej przygodzie z autem.