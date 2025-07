Geely (nazwę wymawia się "dżili", a w języku chińskim oznacza "pomyślność") oficjalnie rozpoczyna działalność na polskim rynku. Chiński gigant jest właścicielem takich marek jak Volvo, Smart, Polestar, Lotus czy Lynk & Co. Ma też spore udziały w marce Aston Martin oraz spółce Horse pracującej nad silnikami i napędami wykorzystywanymi przez Renault.

Wyłącznym importerem marki Geely na polskim rynku jest Jameel Motors. Jest to spółka mająca korzenie w Arabii Saudyjskiej, ale zarządzana przez polskich menedżerów - Marcina Słomkowskiego w roli managing directora oraz Karola Kostrzewę, general managera Jameel Motors Poland. W portfolio firmy znajduje się również marka GAC, która również szykuje się do wejścia na nasz rynek.

Do tego warto wspomnieć o bagażniku, którego pojemność to 461 litrów, ale po złożeniu tylnych oparć wzrasta do 1877 litrów. Auto będzie oferowane na polskim rynku w dwóch wersjach wyposażenia: Pro i Max.