Uczestnicy targów Poznań Motor Show mogli po raz pierwszy zobaczyć na żywo najnowsze modele chińskiej marki Bestune. Zaprezentowano premierowe modele dwóch SUV-ów - T77 Pro i T90 i liftbacka B70. Samochody trafią do sprzedaży w Polsce jeszcze w 2025 roku.

Bestune wkracza na polski rynek. To marka większego koncetnu

Marka Bestune to część chińskiego koncernu FAW Group, będącego jednym z największych producentów motoryzacyjnych na świecie. Powstała w 2006 roku, choć historia całego koncernu sięga lat 50. Obecnie firma dysponuje rozbudowaną siecią fabryk i centrów badawczo-rozwojowych, także poza Chinami. Wiadomo również, że współpracuje z europejskimi producentami, co pozwala jej wykorzystywać doświadczenie z różnych segmentów rynku.

Bestune była dotąd obecna głównie na rynkach azjatyckich i Bliskiego Wschodu. W najbliższym czasie może się to jednak zmienić za sprawą otwarcia również na rynek polski. Marka zadebiutuje w naszym kraju z trzema nowymi modelami, które zaprezentowane zostały po raz pierwszy na targach Poznań Motorshow.

Światło dzienne podczas trwających targów ujrzały dwa modele SUV-ów. T77 Pro mierzy 4,5 m długości i na polskim rynku jest oferowany w dwóch wersjach Business i Elegance. Różnica pomiędzy nimi sprowadza się właściwie tylko do wyposażenia. Obydwie wersje posiadają ten sam napęd o mocy 160 KM, współpracujący z dwusprzęgłową skrzynią 7DCT.

Bestune T77 Pro to jeden z modeli SUV-ów zaprezentowanych na targach w Poznaniu. piotr król INTERIA.PL

Drugi z SUV-ów to T90, który cechuje się nieco większymi rozmiarami - ma 4,7m długości. Jest on także dostępny w dwóch wersjach: 1.5T Business (160 KM) oraz 2.0T Elegance (245 KM). Producent przy okazji tego modelu zwraca uwagę na pojemność bagażnika, która wynosi 585 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń - 1365 litrów.

Drugi z SUV-ów zaprezentowanych przez Bestune to T90 piotr król INTERIA.PL

W wersji Elegance ograniczono maksymalną prędkość do 220 km/h, a auto wyposażono w automatyczną, 8-biegową skrzynię biegów AISIN, elektrycznie sterowaną klapę i system kamer 360 st. Wersja Business została natomiast wyposażona w dwusprzęgłową skrzynię biegów 7DCT i zawiera ograniczenie prędkości do 200 km/h. Obydwie wersje modelu są oferowane w cenie od 129,9 tys. zł.

Do sprzedaży trafi również B70 - limuzyna w dwóch wersjach silnikowych

Wariant 1.5 Business oferuje 160 KM i współpracuje z dwusprzęgłową skrzynią biegów 7DCT. Wersja 2.0 Elegance oferuje 218 KM i 6-biegową automatyczną skrzynię biegów AISIN z ograniczeniem prędkości do 230 km/h. Zwrócić uwagę należy również na pojemność bagażnika, która w obu wariantach wynosi 522 litry, jednak wersji Elegance udostępniano klapę otwieraną elektrycznie. Proponowana cena za ten model zaczyna się od 119,9 tys. zł.

Ambitne plany na rozwój Bestune. Wiadomo kiedy auta trafią do klientów

Wszystkie modele Bestune trafią do polskich klientów już w trzecim kwartale tego roku. Dodatkowo, producent ogłosił plany otwarcia 33 autoryzowanych salonów dealerskich do końca 2025 roku, a docelowo ma zamiar stworzyć aż 50 punktów w całym kraju. Wszystkie samochody Bestune posiadają 5-letnią gwarancję z limitem do 150 tys. km.