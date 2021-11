Ty cofasz, on włącza się do ruchu. Kto ma pierwszeństwo?

Felietony

Przepisy ruchu drogowego stanowią, że podczas cofania musimy ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu. Identyczny wymóg odnosi się do pojazdów włączających się do ruchu. Co będzie zatem w sytuacji, kiedy pojazd cofający spotka się z pojazdem włączającym się do ruchu?

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne / Beata Zawrzel / Reporter