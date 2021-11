Odpowiedzialność kursanta nauki jazdy - jest większa, niż sądzisz

Wielu osobom odbywającym praktyczną naukę jazdy lub zdającym egzamin wydaje się, że nie są one kierującymi, bo nie mają jeszcze prawa jazdy. Co więcej, liczą na to, że w razie jakiegoś błędu instruktor lub egzaminator zdąży zareagować, bo ma przecież pod nogami pedał hamulca.

