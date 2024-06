Spis treści: 01 Cupra Formentor to rynkowy hit. Sprzedaż ciągle rośnie

02 Nowa Cupra Formentor VZ. Inżynierowie włożyli w to sporo serca

03 Nowa Cupra Formentor VZ. Szybsza i lżejsza dla oka

04 Nowa Cupra Formentor VZ. Gama silnikowa jest bardzo bogata

05 Nowa Cupra Formentor VZ. Większa moc to nie wszystko

06 Nowa Cupra Formentor VZ. Pierwsze wrażenie za nami

Cupra to prawdziwy fenomen. Jeszcze kilka lat temu o samochodach spod znaku miedzianego tribala nikt nie słyszał, a dziś to jedna z najszybciej rozwijających się marek na rynku. Jej najsilniejszym filarem jest rzecz jasna model Formentor, czyli kompaktowy SUV wielkości Audi Q3, pierwszy model Cupry, który nie ma odpowiednika w gamie Seata. Samochód zadebiutował na rynku w trudnym dla motoryzacji 2020 roku, jednak hiszpański temperament okazał się silniejszy od pandemii.

Cupra Formentor to rynkowy hit. Sprzedaż ciągle rośnie

Cupra Formentor zyskuje na popularności w kosmicznym tempie, od 2020 roku na całym świecie sprzedało się prawie 350 tys. aut. Dziś ten model stanowi ponad połowę całego wolumenu marki. W ubiegłym roku marka Cupra sprzedała na świecie 230 tys. aut, z czego ponad 120 tys. stanowiły Formentory (+23 proc. względem roku 2022.) Z roku na rok sprzedaż tego modelu wzrasta na wszystkich rynkach i wiele wskazuje na to, że dobra passa jeszcze trochę potrwa.

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ. Matowy lakier i miedziane felgi to znak rozpoznawczy. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowa Cupra Formentor VZ. Inżynierowie włożyli w to sporo serca

Po czterech owocnych latach hiszpański bestseller doczekał się modernizacji. Jedni twierdzą, że bardzo udanej, a inni, że tak radykalne zmiany nie były potrzebne. Zdania są podzielone, ale pewnie jest to, że Cupra Formentor po liftingu będzie przyciągać teraz jeszcze więcej spojrzeń i - co ważniejsze - jeździ zdecydowanie lepiej. Poza nadwoziem i wnętrzem zauważalnie sporo zmieniło się w układzie napędowym. Zwłaszcza w kontekście wzmocnionej odmiany VZ, która z 2-litrowego silnika TSI generuje teraz moc 333 KM. Jej możliwości sprawdziłem na krętych serpentynach Barcelony i już po tej krótkiej przejażdżce wiem, że inżynierowie włożyli w ten projekt sporo serca.

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowa Cupra Formentor VZ. Szybsza i lżejsza dla oka

Cuprę Formentor po liftingu wyróżnia całkowicie przeprojektowany pas przedni i zmieniony pas tylny. Front odświeżonego SUV-a robi na mnie lepsze wrażenie od poprzednika. Nie jest już tak masywny i ciężki, a zdecydowanie bardziej dynamiczny. Sygnatura świateł LED składa się teraz z trzech trójkątów, a grill - duży i szeroki - przypomina silną literę “A". Ponadto miedziane logo powędrowało na czubek zderzaka, a światła przeciwmgłowe są teraz trójkątne.

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Z tyłu też się pozmieniało. Podświetlana LED-owa listwa została na swoim miejscu, jednak teraz ukryto w niej logo, wobec czego klapę zdobi już tylko napis “CUPRA". Przeprojektowano również tylny zderzak nadając mu bardziej dynamicznych kształtów i zamontowano inny dyfuzor.

Za dopłatą sportowa wersja VZ może zostać wyposażona w opcjonalny układ wydechowy z większymi, srebrnymi końcówkami firmy Akrapovic (18 915 zł). Odświeżony model debiutuje także z bogatszą ofertą aluminiowych felg w rozmiarze 18- (245/45) i 19-cali (245/40) oraz w nowych matowych lakierach specjalnych tj. Century Bronze Matt czy Enceladus Grey Matt (10 951 zł).

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

W kabinie też widać zmiany, choć są bardziej subtelne. Elementy dekoracyjne na kierownicy mają teraz ciemniejszy odcień, cyfrowe zegary mają nowe szaty graficzne, a na większym wyświetlaczu (12,9 cala) pracuje nowa wersja systemu info-rozrywki. Nie dość, że wszystkim steruje się szybciej i wygodniej, to na dodatek multimedia już się nie zawieszają.

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ /Jan Guss-Gasiński /INTERIA.PL

Bardzo wygodne jest to, że do aplikacji Apple CarPlay czy Android Auto, a także zakładki z systemami wsparcia kierowcy, możemy teraz przejść wciskając skróty w lewym górnym rogu ekranu. Ewidentnie ktoś wreszcie pomyślał o komforcie i ergonomii. We wnętrzu znajdziemy też nowe zdobienia na tunelu środkowym, nowy system audio firmy Sennheiser z 10 głośnikami, subwooferem i głośnikiem centralnym (380 W) i dostępne w pakiecie “Extreme Lite" (od 18 086 zł) dla wersji VZ, kubełkowe fotele Cupra Performance pokryte materiałowa tapicerkę i karbonowymi pleckami.

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowa Cupra Formentor VZ. Gama silnikowa jest bardzo bogata

Cupra Formentor po face liftingu wciąż jest dostępna z szeroką gamą jednostek spalinowych. Klienci mają do wyboru kilka odmian benzynowych, hybrydy plug-in, a także jednego Diesla. Cennik otwiera wersja 1.5 TSI (150 KM) z 6-biegowym manualem, której ceny zaczynają się w Polsce od 138 400 zł. Odmiana z 2-litrowym “ropniakiem" i automatyczną skrzynią (150 KM) kosztuje od 157 700 zł. Z kolei hybrydowa odmiana 1.5 e-HYBRID (204 KM) z 6-biegową skrzynią DSG i baterią o pojemności 19,7 kWh (netto), zapewniającą zasięg ponad 100 kilometrów zasięgu w trybie elektrycznym, startuje od 205 700 zł.

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

W ofercie hiszpańskiej nowości dostępny jest również mocniejszy “benzyniak" z 2-litrowym TSI (204 KM) i napędem na wszystkie koła 4Drive, jak również trzy odmiany VZ o mocy 265 KM (2.0 TSI) 272 KM (1.5 TSI e-HYBRID) i 333 KM (2.0 TSI). Samochody można już zamawiać w polskich salonach, jednak na tę chwilę w dostępny jest tylko bazowy “benzyniak" z automatem o mocy 150 KM i hybryda plug-in o mocy 272 KM. Pozostałe wersje będą dostępne w późniejszym, bliżej nieokreślonym czasie.

Nowa Cupra Formentor: wersje i ceny Wersja Cena Cupra Formentor 1.5 TSI 150 KM od 138 400 zł Cupra Formentor 1.5 eTSI mHEV 150 KM DSG od 151 400 zł Cupra Formentor 2.0 TSI 204 KM DSG 4Drive od 170 000 zł Cupra Formentor 1.5 e-HYBRID 204 KM DSG od 205 700 zł Cupra Formentor 2.0 TDI 150 KM DSG od 157 700 zł Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 265 KM DSG od 212 000 zł Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 KM DSG 4Drive od 238 400 zł Cupra Formentor VZ 1.5 e-HYBRID 272 KM DSG od 257 300 zł

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowa Cupra Formentor VZ. Większa moc to nie wszystko

Topowy wariant z 2-litrowym silnikiem TSI, który jest sprzężony z 7-stopniową skrzynią DSG, generuje teraz moc 333 KM (wcześniej 310 KM) i 420 Nm (wcześniej 400 Nm) maksymalnego momentu obrotowego, a pierwszą "setkę" osiąga w 4,8 sekundy (wcześniej 4,9 sekundy). To nie wszystko, ponieważ Cupra Formentor VZ w tym wydaniu została dodatkowo wyposażona w system aktywnego rozdzielania momentu obrotowego na tylnej osi. Elektrohydraulicznie sterowany mechanizm różnicowy pozwala na przenoszenie mocy pomiędzy lewym a prawym tylnym kołem, dzięki czemu samochód może driftować na zawołanie, ale ważniejsze jest to, że pewniej i szybciej pokonuje ciasne zakręty.

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Dodatkowo w 333-konnej mamy specjalnie zestrojony tryb Cupra, dzięki któremu silnik i skrzynia biegów szybciej reagują na polecenia. Samochód przyspiesza zdecydowanie szybciej od poprzednika, chętniej połyka zakręty i pozwala kierowcy kontrolować sytuację w manualnym trybie skrzyni. Auto nie “przepnie" biegu na wyższy z wyjątkiem sytuacji, gdy w trybie “M" gwałtownie ruszymy spod świateł - wówczas VZ zaoferuje najlepsze osiągi i zmieni bieg, jeśli uzna to za konieczne.

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowa Cupra Formentor VZ. Pierwsze wrażenie za nami

W nowej konfiguracji Cupra Formentor VZ prowadzi się zdecydowanie lepiej od poprzednika, a różnice czuć już po pierwszym wciśnięciu gazu. Teraz jest w niej więcej życia i spontaniczności. Przy zmianie biegu potrafi kopnąć w plecy, a gdy wciskamy gaz do podłogi, po kabinie roznosi się szum pędzącego w dolocie powietrza. Co więcej, zmodyfikowano również dźwięk dochodzący z głośników, wobec czego w trybie “Cupra" auto nie brzmi już jak mocarne V8 - podobno niektórzy to lubili.

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Podsumowując, po zwiększeniu mocy i momentu obrotowego (+23 KM i 20 Nm), oraz przekalibrowaniu mapy silnika i skrzyni, Cupra Formentor VZ jest znacznie ciekawszym autem. Fakt, podczas dobrej zabawy potrafi swoje “wypić" i robi to chętnie, ale przy tych osiągach trudno spodziewać się cudów. Spalanie na poziomie 15-litrów na “setkę" nie powinno być zaskoczeniem. Z drugiej strony to wciąż bardzo wygodny i praktyczny kompakt do załatwiania spraw życia codziennego, który przy odpowiednim traktowaniu zużyje w mieście ok. 10 l/100 km.

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

W nowym Formentorze wiele zmian jest na plus, a to oznacza, że po modernizacji może sprzedawać się jeszcze lepiej. Ostatecznie zweryfikuje to rynek, jednak już teraz mając na uwadze dotychczasowe sukcesy tego modelu, o zainteresowanie odświeżoną wersją martwić się nie trzeba. Zwłaszcza, że po liftingu stosunek “wyposażenie-jakość-cena", ciągle jest na bardzo dobrym poziomie.

Nowa Cupra Formentor - wybrane wyposażenie standardowe

Aktywny tempomat (ACC)

System kontroli odstępu (Front Assist)

System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)

Asystent utrzymania pasa ruchu (Lane Assist)

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Wybór profilu jazdy (Cupra Drive Profile)

Automatyczna klimatyzacja 3-strefowa

Asystent świateł drogowych (High Beam Assist)

7 poduszek powietrznych

Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne

Podgrzewane przednie fotele sportowe

Podgrzewana kierownica sportowa z przyciskiem Cupra

Czarna podsufitka

Tapicerka materiałowo-skórzana

Metalowe nakładki na pedały

Pełne przednie światła LED

System Media System Plus z 12,9" ekranem dotykowym

Cyfrowa tablica przyrządów TFT 10,25"

Ambientowe oświetlenie wnętrza

Dwupoziomowa podłoga bagażnika

Lakier "Fiord Blue"

18-calowe felgi aluminiowe "Tempest"

Przyciemniane szyby

Czarne relingi dachowe

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Nowa Cupra Formentor VZ / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL