Skoda Enyaq iV 80x Sportline - namiastka wersji RS?

Czesi rozszerzają ofertę swojego elektrycznego SUVa o wersję wyposażenia zapewniającą bardziej zadziorny wygląd oraz (prawie) najmocniejszą odmianę silnikową, jaka została przewidziana do modelu. Jako jedni z pierwszych dziennikarzy w Polsce mieliśmy okazję przekonać się, jakie są w praktyce.

Zdjęcie Skoda Enyaq iV 80x Sportline / INTERIA.PL

Tak jak w przypadku pozostałych modeli Skody, odmiana Sportline wyróżnia się przede wszystkim zmianami wizualnymi. Otrzymujemy lakierowane na czarno lusterka, grill, relingi dachowe, listwy okienne oraz listwy w zderzaku przednim. Z kolei zderzak tylny jest nieznacznie zmieniony, ma lakierowany na czarno dyfuzor i w takim kolorze są też oznaczenia na klapie bagażnika. Progi natomiast dla odmiany lakierowane są na kolor nadwozia.

We wnętrzu z kolei znajdziemy sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i całkiem niezłym trzymaniem bocznym. Szkoda tylko, że nie ma możliwości wydłużenia siedziska - nie przeszkadza to bardzo, ale w przypadku takiej odmiany, moglibyśmy liczyć na nieco lepsze podparcie ud. Zastrzeżeń nie mamy za to do trójramiennej kierownicy - tradycyjnie już w odmianach Sportline mającej świetne wyprofilowanie, lekko podcięty wieniec oraz perforowaną skórę niemal na całej powierzchni.

Zdjęcie Skoda Enyaq iV 80x Sportline / INTERIA.PL

Wyróżnikiem opisywanej odmiany jest też wnętrze utrzymane w jednolicie czarnej kolorystyce. Tapicerka to czarna alcantara i skóra, listwy ozdobne wykonano z imitacji matowego włókna węglowego (świetnie wygląda i nie zostają na nim kurz oraz odciski palców) oraz lakieru fortepianowego (tu już odciski i kurz widać) i czarna jest także podsufitka. Tradycyjnie też dla odmian Sportline, jeśli nie do końca nas czarna-czerń nie przekonuje, to nie mamy wyboru. Nie zamówimy innego koloru tapicerki, ani takiej w pełni skórzanej. Na inne listwy ozdobne (np. aluminiowe) nie liczcie, podobnie jak na kontrastowe szwy.

Zdjęcie Skoda Enyaq iV 80x Sportline / INTERIA.PL

Tak jak wspominaliśmy, wersja ta wyróżnia się niemal wyłącznie wizualnie, ale z jednym wyjątkiem - ma ona sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm z przodu i 10 mm z tyłu. Wszystkie egzemplarze jakimi jeździliśmy miały natomiast opcjonalne adaptacyjne amortyzatory, więc nie odpowiemy na pytanie na ile sportowy "zawias" obniża komfort jazdy. Zamawiając felgi powiększone do 21 cali (standard to 20 cali) nie będziemy narzekać na komfort nawet na bardzo nierównej drodze, a przestawienie zawieszenia w tryb sportowy robi wyraźną różnicę, ale auto nadal nie jest przesadnie twarde.

Pod względem prowadzenia Enyaq okazuje się bardzo posłuszny, co nie powinno dziwić z racji baterii umieszczonej w podłodze, która obniża środek ciężkości i sprawia, że auto wyczuwalnie klei się do asfaltu. Standardowo oferowany jest progresywny układ kierowniczy, który okazuje się bardzo bezpośredni i pozwala pewnie umieszczać auto w zakręcie.

Zdjęcie Skoda Enyaq iV 80x Sportline / INTERIA.PL

Odmianę Sportline można zamówić w każdej wersji napędu, ale my mieliśmy okazję sprawdzić niedostępną jeszcze 80x. Podobnie jak wersja bez "iksa", ma ona baterię o pojemności 82 kWh (zasięg 460 km), ale zamiast jednego silnika przy tylnej osi o mocy 204 KM, ma dwa, generujące w sumie 265 KM i zapewniające napęd na wszystkie koła. Jest to jednocześnie najmocniejsza "cywilna" wersja, którą przebije jedynie RS, oferujący 306 KM.

Moc odmiany 80x wydaje się być więcej niż zadowalająca, nawet w takim SUVie (ważącym 2,2 t). I rzeczywiście - według danych fabrycznych auto przyspiesza do 100 km/h w 6,9 s, więc jest tylko o 0,7 s wolniejsze od niezaprezentowanego jeszcze RSa. Reakcje na mocniejsze wciśnięcie gazu są całkiem żywiołowe, a wyprzedzanie na drogach pozamiejskich to przyjemność. Stałych bywalców niemieckich autostrad rozczaruje jedynie prędkość maksymalna, ograniczona, tak jak w słabszych wersjach, do 160 km/h.

Skoda Enyaq iV to bardzo ciekawa propozycja na rynku elektrycznych SUVów i to nie tylko dlatego, że jedynym porównywalnym modelem jest bliźniaczy konstrukcyjnie Volkswagen ID.4. To przestronny, rodzinny SUV z dużym bagażnikiem (585 l), który potrafi zaskoczyć między innymi jakością wykonania (Sportline standardowo ma część deski rozdzielczej obitą skórą). Znaczek Sportline gwarantuje w jego przypadku nieco bardziej zadziorny wygląd nadwozia oraz czarne (co ma kojarzyć się ze sportem) wnętrze. Tak jak w przypadku innych modeli Skody, to ciekawe uzupełnienie gamy.

Zdjęcie Skoda Enyaq iV 80x Sportline / INTERIA.PL

Ciekawa wydaje się także odmiana 80x - podobno większość osób nie kupujących dużych SUVów marek premium, zadowala się napędem na jedną oś, ale do nas Enyaq z 4x4 przemawia bardziej niż słabsze odmiany z napędem na tył. Tak pod względem uniwersalności jak i zapasu mocy, przydatnym w tak ciężkim aucie.

Enyaq Sportline pojawi się w polskiej ofercie już na dniach. Z kolei na odmianę 80x będziemy musieli poczekać nieco dłużej - do sprzedaży wejdzie nie wcześniej niż po wakacjach.

Michał Domański