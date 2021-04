Porsche Taycan Cross Turismo - już nim jeździmy

Może to zabrzmieć dość osobliwie, ale Porsche rozszerza właśnie swoją gamę modeli rodzinnych. Nowa wersja nadwoziowa Taycana chce być jednak czymś więcej niż tylko kombi. Czym więc się wyróżnia?

Zdjęcie Porsche Taycan Cross Turismo / INTERIA.PL

Reklama

Wbrew temu co sądzą niektórzy, Porsche wcale nie oferuje Panamery kombi. W gamie niemieckiego producenta znajdziemy za to odmianę Sport Turismo, co ma podkreślać, że owszem - to najbardziej praktyczna wersja i dobra na dalekie podróże, ale praktyczność nie przyćmiewa tu sportowego charakteru. Podobnie rodzinna odmiana Taycana nie nazywa się "kombi", tylko Cross Turismo.

Reklama

Rzut oka na pierwszy człon oraz na plastikowe osłony dolnych partii podwozia i wiemy już wszystko - tym razem Porsche postanowiło pójść bardziej w stronę uniwersalności, więc otrzymaliśmy odmianę uterenowioną. Chociaż sportu tu chyba też nie zabraknie, skoro topowa odmiana Turbo S generuje... 761 KM!



Porsche Taycan Cross Turismo na zdjęciach 1 / 12 Porsche Taycan Cross Turismo Źródło: udostępnij

Jakim więc samochodem jest? To rodzinne kombi? Alternatywa dla crossoverów? Sportowy elektryk? A może inżynierom Porsche udało się zawrzeć w nim wszystkie te cechy? Odpowiedzi na to pytanie szukamy podczas pierwszych jazd testowych w okolicach siedziby marki, czyli Zuffenhausen. Wrażeniami i wnioskami ze spotkania z Taycanem Cross Turismo podzielimy się już wkrótce.





MD

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Porsche Taycan Cross Turismo na filmie