Mercedes klasy C po raz piąty

Nowa generacja klasy C trafiła już do Polski, a my mieliśmy okazję sprawdzić, jak jeździ to auto, któremu na dzień dobry nadano przydomek "małej klasy S".

Zdjęcie Mercedes klasy C / INTERIA.PL

Gdy blisko 40 lat temu zadebiutował model 190, protoplasta obecnej klasy C, był on wówczas i potem jeszcze przez długie lata najmniejszym Mercedesem. Z tego powodu nazywano go pieszczotliwie "Baby Benz". Mercedes kojarzył się wówczas z dużymi, prestiżowymi limuzynami, a pojawienie się tego "bobaska" było sporym zaskoczeniem dla rynku.

Czasy się zmieniają. W 1993 roku najmniejsza limuzyna spod znaku gwiazdy została nazwana klasą C (generacja W202), a obecnie marka ze Stuttgartu prezentuje piątą generację modelu. Nie jest to żaden lifting, tylko całkowicie nowa konstrukcja, która wyglądem przypomina pomniejszoną klasę S.

Nowa generacja rzecz jasna urosła wyraźnie w stosunku do poprzednika (W205) znanego z naszych dróg i ulic od 2014 roku, ale co bardziej istotne jest pod każdym względem samochodem bardziej dojrzałym i nowoczesnym, aby jeszcze lepiej trafiać w oczekiwania klientów. Już niedługo przedstawimy obszerne wrażenia z pierwszej jazdy modelem, któremu nadano oznaczenie W206, a na razie, dla zachęty zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć.

Zdjęcie Mercedes klasy C / INTERIA.PL

Zdjęcie Mercedes klasy C / INTERIA.PL

(G)