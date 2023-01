Citroen C4 X – jest oryginalny i komfortowy, ale ma jeden problem

Spis treści: 01 Citroen C4 X - jakie rozmiary?

02 Citroen C4 X - osiągi nie powalają

03 Citroen C4 X - liczy się komfort, nie osiągi

04 Citroen C4 X - polskie ceny

Zaprezentowany pod koniec czerwca 2022 roku Citroen C4 X to dobrze prezentujące się połączenie smukłej sylwetki sedana i takich elementów jak duże koła, czy wysoki prześwit, kojarzących się raczej z SUV-em.

Citroen C4 X - jakie rozmiary?

Citroen C4 X ma 4,6 m długości, 1,8 m szerokości i delikatnie powyżej 1,52 m wysokości. Siłą rzeczy podróżujący nie będą mogli narzekać na brak miejsca. Niezależnie od postury, każdy będzie mógł podróżować tym autem w komfortowych warunkach, bez żadnego ścisku. Citroen oferuje również dużą przestrzeń bagażową - 510 litrów pojemności, którą po złożeniu tylnej kanapy można powiększyć do 1360 litrów. Pewnym minusem, jeśli chodzi o bagażnik, może być dość niewielki otwór ładunkowy.

Zdjęcie Bagażnik Citroena C4 X oferuje 510 litrów pojemności. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Citroen C4 X - osiągi nie powalają

Gama silnikowa Citroena C4 X obejmuje wersję elektryczną (nazwana e-C4 X, o mocy 136 KM), dwie benzynowe (oba silniki o pojemności 1,2 l, a oferujące 100 KM i 130 KM), a także jedną odmianę wysokoprężną (silnik o pojemności 1,5 l, 130 KM).

Zdjęcie W gamie silnikowej Citroena C4 X znajdziemy napęd elektryczny, benzynowy i diesla. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Do dyspozycji miałem egzemplarz elektryczny oraz mocniejszą jednostkę benzynową. Wersja na prąd posiada akumulator o pojemności 50 kWh (przy ładowaniu prądem stałym o napięciu 100 kW akumulator zostanie naładowany do 80 proc. w pół godziny). Samochód rozpędza się do 100 km/h w 9,5 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 150 km/h. Według danych WLTP powinien oferować 360 km zasięgu. Osiągi są więc akceptowalne, ale wiele osób może poczuć niedosyt.

Citroen C4 X 1 / 11 Citroen C4 X Źródło: INTERIA.PL Autor: Maciej Olesiuk

Nie pomoże też zwrócenie się ku wersjom spalinowym. Citroen C4 X w 130-konnej odmianie benzynowej przyspiesza od zera do "setki" w 10,3 sekundy. Do codziennej jazdy to wystarcza, ale część kierowców może czuć niedosyt. Niestety z oferty francuskiego producenta zniknęła 155-konna wersja silnika 1.2 PureTech, stosowana wcześniej w C4.

Citroen C4 X - liczy się komfort, nie osiągi

Osiągi C4 X zachęcają raczej do zrelaksowanej jazdy i tak też zestrojony jest układ jezdny. Mimo miękkiego układu kierowniczego auto dość pewnie wchodzi w zakręty. Dłuższe podróże, jeśli chodzi o komfort, również nie powinny stanowić problemu. Żaden z podróżujących nie powinien uskarżać się na ból pleców, a to dzięki użyciu w fotelach pianki o zwiększonej gęstości, dodatkowo pogrubionej (względem Citroena C4) o 15 mm.

Zdjęcie Jazda Citroenem C4 X przebiega w bardzo komfortowych warunkach. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Trzeba też wspomnieć o zawieszeniu. Wykorzystano w nim dwa hydrauliczne ograniczniki połączone z amortyzatorem i sprężyną. Sam Citroen ich pracę nazywa wywoływaniem efektu "latającego dywanu". Rzeczywiście jadąc Citroenem C4 X nierówności są właściwie nieodczuwane.

Citroen C4 X - polskie ceny

Ceny za Citroena e-C4 X zaczynają się od 184 700 złotych. Mocniejsza benzyna to znacznie niższy koszt, bo 125 400 złotych. Warto jeszcze wspomnieć o cenach słabszej benzyny i diesla. Te zaczynają się kolejno od 110 100 złotych i 133 900 złotych.

Citroen E-C4 X 1 / 14 Citroen e-C4 X Źródło: INTERIA.PL Autor: Maciej Olesiuk

Citroen C4 X jest bardzo wygodny, pojemny prowadzi się komfortowo i nawet dłuższe podróże nie powinny stanowić dla niego problemu. Trzeba tylko pogodzić się z tym, że bez względu na wybraną wersję silnikową, jest to samochód dla kierowców o raczej spokojnym usposobieniu.

***