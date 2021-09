Alpina - sprawdzamy modele niezwykłego producenta

Historia niemieckiego producenta z siedzibą w Buchloe sięga początków 1965 roku. Od niemal samego początku swojego istnienia, Alpina skupiała się na tworzeniu pojazdów opartych na samochodach marki BMW, a współpraca obu tych firm do dziś jest uznawana za przykład biznesowego zaufania.

Każdy pojazd okraszony we wnętrzu charakterystycznymi emblematami z czerwono-niebieskim herbem, jest wykonywany ręcznie przez wysoce wykwalifikowanych rzemieślników. Samochody są produkowane w małych seriach, a liczba sprzedanych sztuk nie przekracza 2000 rocznie. Każdy egzemplarz charakteryzuje się wysoką mocą, a także luksusowym wnętrzem obszytym najbardziej szlachetnymi materiałami. Co ciekawe - w przeciwieństwie do wielu fabrycznych tunerów, firma Alpina nie tylko wpływa na ostateczny kształt auta, ale także nadaje mu zupełnie nowy numer nadwozia.

Zdjęcie Alpina B7 / INTERIA.PL

Od 2016 roku, marka dostępna jest także na polskim rynku. Obecnie klienci manufaktury mogą wybierać spomiędzy pojazdów zbudowanych na bazie m.in. modeli BMW serii 7, 5, 8 a także na X7.

O tym jak wygląda produkcja tych wyjątkowych pojazdów oraz jakie zapewniają wrażenia w trakcie jazdy, przeczytacie już niebawem.

Zdjęcie Alpina B5 / INTERIA.PL