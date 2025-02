Obecnie do standardu, równie oczywistego jak system ABS, należy sześć poduszek (czołowe, boczne oraz kurtynowe), a wielu producentów oferuje też dodatkowe airbagi na kolana kierowcy i pasażera. Sporo aut można także doposażyć w poduszki boczne dla podróżnych z tyłu, a niektóre firmy eksperymentowały też z poduszkami czołowymi dla osób w drugim rzędzie siedzeń (integrowanymi z pasami bezpieczeństwa). Istnieją też airbagi umieszczane między kierowcą i pasażerem z przodu, aby podczas wypadku nie wpadli na siebie.

Można odnieść więc wrażenie, że podróżni we współczesnych samochodach są dosłownie otoczeni poduszkami. Zdaniem ekspertów z ZF Lifetec to jednak za mało, ponieważ nowoczesne pojazdy sprawiły, że pojawił się nowy rodzaj zagrożenia – nieoptymalna pozycja jazdy.

Dotychczas odsuniętą i komfortową pozycję mógł przyjąć najwyżej pasażer, ale wraz z rozwojem systemów wsparcia kierowców oraz systemów jazdy autonomicznej poziomu 2+ oraz 3 (pozwalających nie tylko zdjąć nogi z pedałów, ale także, przy spełnieniu odpowiednich warunków, puścić kierownicę), również kierowcy zaczynają mieć tendencje do szukania innych niż optymalna pozycji.

To zaś powoduje zwiększone ryzyko powstania obrażeń podczas wypadku. Jak wyjaśniają eksperci z ZF Lifetec, dla optymalnej ochrony, bardzo ważne jest odpowiednie ułożenie nóg, kolan oraz stóp. Gdy siedzimy we właściwej pozycji, największa siła uderzenia przyjmowana jest najpierw przez pięty, które tak ukierunkowują kolana, by staw kolanowy trafił w poduszkę powietrzną.