Polacy nie przekonali się do car-sharing

Popularny w krajach Europy Zachodniej car-sharing nie rozwija się jednak w Polsce. Przeciwnie, od 2015 r. do 2022 r. polski rynek odnotował pięciokrotnie więcej nieudanych (15) niż udanych (3) wdrożeń.

Do listy firm, którym się nie udało, dołącza właśnie Panek. Firma, która weszła na rynek car-sharingu w 2017 roku, a o przetrwanie walczyła już przynajmniej od roku, ogłosiła, że zawiesi działalność 28 marca. Powody podano trzy: bardzo wysokie koszty związane z nieprawidłowym użytkowaniem samochodów, co pociągało za sobą wysokie koszty ubezpieczeń oraz brak ulg dla operatorów ze strony miast, co generowało wysokie koszty za parkowanie. Niekorzystnie na biznes wpłynęły również wysokie ceny paliw i wzrost stóp procentowych.