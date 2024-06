MOL Polska informuje o zakończeniu procesu rebrandingu wszystkich 273 stacji paliw w Polsce, których jest właścicielem. Przez lata należały one do Lotosu, ale musiały przejść w inne ręce. Teraz ten proces przejdzie przeszło 100 kolejnych obiektów należących do franczyzobiorców.

Dlaczego PKN Orlen sprzedał stacje Lotosu?

Przypomnijmy: w 2020 r. Komisja Europejska wydała zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen, ale obwarowała tę decyzję środkami zaradczymi, zapobiegającymi sytuacji, w której PKN Orlen zyskałby zbyt dominująca pozycję na rynku. Jednym z nich była konieczność sprzedaży 80 proc. stacji paliw należących do Grupy Lotos. Punkt ten Orlen zrealizował we współpracy z węgierskim koncernem MOL. Sprzedał MOLowi 417 stacji w Polsce, ale kupił od niego 144 stacje na Węgrzech i 41 stacji paliw na Słowacji.



Jak wyglądają byłe stacje Lotosu po rebrandingu?

Jak podano w komunikacie prasowym opublikowanym przez MOL Polska, wizualizacje nowego wyglądu stacji opracowywane były przez cztery wyspecjalizowane agencje - trzy z Polski i jedną z Włoch. Prace na stacjach realizowało równolegle kilkadziesiąt firm, czasem na ponad 20 stacjach jednocześnie. Na mniejszych stacjach proces przemiany trwał nawet 4 dni, ale były miejsca, w których zajmował do trzech tygodni.

Zielono-szare stacje MOL poza zmianą kolorystyki i logotypów przeszły też liftingi we wnętrzach - prace wymagały również m.in. montażu nowych urządzeń (np. dystrybutorów, ekspresów) czy przebudowy wnętrz stacji (np. wstawiania dodatkowych okien na potrzeby punktów gastronomicznych Fresh Corner).

Piotr Pyrich, dyrektor ds. rynku detalicznego w MOL Polska zwraca uwagę, że to jeszcze nie koniec procesu. Docelowe barwy uzyskały wszystkie stacje, których właścicielem jest MOL, ale na zmianę czeka jeszcze ponad 100 obiektów należących do franczyzobiorców. Pyrich jest spokojny o biznesową wartość tej zmiany - jak podkreśla, w lokalizacjach, w których dokonano rebrandingu rejestruje się wzrosty sprzedaży rzędu 20-30 proc.



Co to jest MOL?

Grupa MOL to międzynarodowy koncern z siedzibą w Budapeszcie, działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym. Firma ma 100-letnie doświadczenie w branży i działa w ponad 30 krajach, zatrudniając łącznie 25 tysięcy osób. MOL prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć blisko 2400 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.