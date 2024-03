Zmiany w nawigacji od Google. Pojawiają się nowe funkcjonalności

Waze z pewnością nie jest pierwszą nawigacją z mapami, która przyjdzie nam do głowy na myśl o koncernie Google. Z aplikacji korzystają również polscy kierowcy. Podobnie jak w przypadku Google Maps, amerykański koncern stale ją poprawia. Teraz poinformował o wprowadzeniu szeregu nowości, które mają wpłynąć m.in. na bezpieczeństwo w czasie jazdy.

Waze pomoże kierowcom na rondzie

Jedną z nowości, na którą mogą liczyć użytkownicy Waze, są wskazówki dotyczące tego, jak jeździć po rondzie. Aplikacja poinformuje nas, który pas oraz zjazd wybrać, by trzymać się wyznaczonej trasy. Google poinformował, że funkcja najpierw zostanie wdrożona dla użytkowników urządzeń z systemem Android. Ma to nastąpić jeszcze w tym miesiącu. W przypadku osób korzystających z urządzeń z iOS nastąpi to jeszcze w tym roku.

Waze będzie ostrzegać przed ograniczeniami prędkości i progami zwalniającymi

Kolejna aktualizacja dotyczy informowania o ograniczeniach prędkości z wyprzedzeniem. Jeszcze nim zbliżymy się do odpowiedniego znaku system poinformuje nas, jakie ograniczenie prędkości będzie obowiązywać na danym odcinku. Jeśli dopuszczalna prędkość będzie się zmniejszać, kierowca będzie miał więcej czasu na to, by zwolnić. Google informuje, że funkcja ta jeszcze w tym miesiącu zostanie wprowadzona dla użytkowników urządzeń z Androidem i iOS.

Zmian jest więcej. Teraz Waze będzie nas informować np. o ostrych zakrętach, progach zwalniających czy punktach poboru opłat. Podobnie jak w powyższym przypadku, ostrzeżenia mają zostać udostępnione użytkownikom telefonów z Androidem i iOS jeszcze w tym miesiącu. W marcu użytkownicy urządzeń z jednym i drugim systemem będą mogli przeglądać informacje o swoich ulubionych trasach, tych którymi najczęściej się poruszają, nawet jeśli nie są one najszybsze. Dzięki tym informacjom kierowcy będą mogli porównywać swoje stałe trasy z trasami alternatywnymi.

Ceny parkingu kierowcy sprawdzą w aplikacji Waze

Oprócz tego Waze będzie nas informować o nadjeżdżającym pojeździe uprzywilejowanym, np. karetce pogotowia. Na to rozwiązanie użytkownicy z Polski będą musieli jednak trochę poczekać. W marcu funkcja dostępna będzie dla posiadaczy urządzeń z Androidem i iOS w USA, Kanadzie, Meksyku i Francji. Google zapowiada, że wkrótce pojawi się ona w kolejnych krajach.

Ponadto, dzięki współpracy Google z firmą Flash, z poziomu aplikacji Waze kierowcy będą mogli uzyskać informacje na temat parkingów. Dowiemy się z niej na przykład jakie są stawki parkowania w danym miejscu, a także czy dostępne są tam stacje ładowania dla samochodów elektrycznych. Ponadto za pomocą aplikacji kierowca będzie mógł zarezerwować miejsce na parkingu. Usprawnienia dotyczące parkowania mają początkowo dotyczyć jedynie zmotoryzowanych w USA i Kanadzie.