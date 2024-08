Spis treści: 01 Zmiany w winietach na Słowacji

02 Winiety na Słowacji. Jakie ceny?

03 Jak wykupić winiety na Słowację?

04 Ile kosztuje mandat za brak winiety na Słowacji?

Zmiany w winietach na Słowacji

Osoby, które planowały wycieczkę do Słowacji lub przejazd przez ten kraj powinny pamiętać o tym, że łącznie płatne odcinki autostrad i dróg ekspresowych liczą przeszło 600 km. Przejazd nimi wymaga specjalnie wykupionej winiety, która musi być dobrana do używanego pojazdu. Do tej pory winietą obowiązującą przez najkrótszy przedział czasu była winieta 10-dniowa. Dla osób jedynie przejeżdżających przez ten kraj z pewnością nie było to najbardziej komfortowe rozwiązanie. W czerwcu słowacki parlament przegłosował jednak istotne zmiany w tej kwestii. Nowelizacja zakłada wprowadzenie winiety jednodniowej. Stosowne przepisy weszły w życie 1 sierpnia 2024 roku.

Winiety na Słowacji. Jakie ceny?

Teraz kierowcy mogą wykupić jednodniową winietę kosztującą 5,40 euro (przy obecnym kursie ok. 23 zł). Warto przy tym pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii. Jednodniowe winiety obowiązują jedynie w dniu zakupu, a nie przez 24 godziny od momentu kupienia. To zaś oznacza, że w przypadku gdy ktoś wykupił winietę np. o godzinie 23:00, musi liczyć się z tym, że straci ona ważność o północy. Wówczas konieczny będzie zakup kolejnej.

Przypomnijmy ceny słowackich winiet na dłuższe okresy:

10-dniowa kosztuje 12 euro (ok. 51 zł)

30-dniowa kosztuje 17 euro (ok. 73 zł)

365-dniowa kosztuje 60 euro (ok. 257 zł)

Warto tutaj zwrócić uwagę, że wspomniana już czerwcowa nowelizacja zmieniła również zasady dotyczące winiety rocznej. Dotychczas obowiązywała ona przez cały rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Zgodnie z nowymi zasadami będzie ona teraz ważna przez 365 dni od daty zakupu.

Jak wykupić winiety na Słowację?

Winiety na Słowacje dostępne są w formie elektronicznej. Kupić je można na stronie. Przez całą procedurę zostaniemy przeprowadzeni krok po kroku. Warto tutaj zaznaczyć, że strona dostępna jest w języku polskim. Skorzystać można również ze specjalnej aplikacji na telefon. Po uiszczeniu opłaty nie musimy wozić winiety ze sobą. Elektroniczny system korzystający z kamer na autostradach i drogach ekspresowych wyłapie kierowców, którzy nie zapłacili za przejazd. Winiety wciąż można również kupić w formie fizycznej na wjazdach na autostrady, stacjach paliw czy w pobliżu przejść granicznych.

Ile kosztuje mandat za brak winiety na Słowacji?

Przejazd płatnymi odcinkami bez winiety z reguły karany jest mandatem w wysokości 150 euro (ok. 644 zł). Można jednak liczyć na swego rodzaju promocję. Każdy, kto ureguluje swoje zobowiązanie finansowe wobec słowackiego państwa, zapłaci tylko 100 euro (ok. 429 euro).