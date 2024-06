Złotówka za kilometr na niemieckiej autostradzie. Nowe zasady od 1 lipca

Niemcy rozszerzają system poboru opłat drogowych. Już 1 lipca za przejazd niemieckimi autostradami zapłacą też kierowcy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 7,5 tony. Co to oznacza dla kierowców kamperów lub zestawów z przyczepami kempingowymi i czy nowe przepisy mogą mieć wpływ na koszty sprowadzenia do Polski używanego samochodu z Niemiec?

Zdjęcie Od 1 lipca Niemcy rozszerzają system poboru opłat za przejazd autostradami / AFP