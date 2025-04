O wyjątkowym pechu, ale też szczęściu w nieszczęściu może mówić pewien 18-latek z gminy Zdzieszowice. Ledwo co odebrał tymczasowe prawo jazdy ze starostwa, a już najwyraźniej poczuł się zbyt pewnie za kierownicą. Nie umknęło to uwadze funkcjonariuszy z krapkowickiej grupy SPEED, którzy natychmiast zatrzymali nastolatka do kontroli.