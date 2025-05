General Motors oficjalnie zmienia zalecenia dotyczące oleju silnikowego w jednostkach 6.2 V8 L87, montowanych w takich modelach jak Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado i Suburban z roczników 2021-2024. Powód? Zbyt niska lepkość wcześniej rekomendowanego oleju 0W-20 doprowadzała do zacierania się panewek korbowodowych. W efekcie do serwisów wzywanych jest aż 600 tysięcy pojazdów, w których wymieniany będzie olej na gęstszy 0W-40.

Problem dotyczy silników o dużym momencie obrotowym, które często pracują pod sporym obciążeniem - podczas jazdy autostradowej czy ciągnięcia przyczep. W takich warunkach cienki film olejowy nie wystarczał, co prowadziło do bezpośredniego kontaktu metalowych elementów i przyspieszonego zużycia.

Niska lepkość w wysokich temperaturach to za mało dla ciężkich SUV-ów i pick-upów, które w USA pracują często pod dużym obciążeniem. Cienka warstwa oleju nie jest w stanie skutecznie oddzielić pracujących elementów, co kończy się nadmiernym zużyciem - a w skrajnych przypadkach zatarciem silnika.

Nowe zalecenie - olej silnikowy 0W-40 - to wyraźny krok w stronę bezpieczeństwa i trwałości. Choć nadal zapewnia dobrą płynność przy niskich temperaturach (co ważne przy zimnych rozruchach), to przede wszystkim oferuje wyższą lepkość w wysokiej temperaturze pracy. To właśnie ten parametr chroni silnik przy obciążeniach, gdy olej musi zachować grubość filmu smarnego mimo gorąca i nacisku.