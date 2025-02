Od widowiskowej deorbitacji rakiety kosmicznej, należącej do SpaceX minęło już kilka dni. Z uwagi na porę wydarzenia i dobrą pogodę, wiele osób miało okazję stać się świadkami tego wyjątkowego widowiska. W internecie pojawiły też się nagrania, które ukazywały przebieg deorbitacji. Widać na nich palące się szczątki rakiety, które przelatują w wysokich partiach atmosfery.

Kolejny zbiornik ujawniono około 15:30 w Wirach, też w okolicach Poznania. Trzeci ze zbiorników znaleziono w okolicach Śliwna, dużo dalej na zachód. Na tamtą chwilę znaleziono zatem 3 z 12 zbiorników COPV, a do odnalezienia zostały jeszcze 2 małe i 7 dużych.

W dniu deorbitacji, opisywaliśmy hipotetycznią sytuację, w której rozważaliśmy jak do ewentualnych szkód mogłyby podejść ubezpieczalnie, gdyby element rakiety Falcon 9 spadł na samochód . Okazuje się, że niewiele brakowało, a przekonalibyśmy się o tym w rzeczywistości.

Dzisiaj ujawniono czwarty zbiornik COPV w bliskiej odległości od autostrady A2. Jak przekazała rzecznik prasowa KPP w Szamotułach, około 11:00 odnaleziono element podobny do zbiorników, które znajdowano wcześniej. Element został odkryty na skraju lasu w miejscowości Sędzinko-Zalesie. Miejsce upadku znajduje się zaledwie 890 metrów od autostrady A2.

Co gdyby odłamek rakiety Falcon 9 spadł na drogę? Mogłoby dojść do tragedii

Niespełna kilometr dzielił nas od poważnej tragedii na drodze. Zbiorniki COPV zaprojektowane zostały tak, by przetrwać w ekstremalnych kosmicznych warunkach. Jak pokazują zdjęcia, mają one czarny kolor, co znacznie ogranicza możliwość ich dostrzeżenia na drodze, szczególnie przy prędkości 140 km/h.