W skrócie Stalexport Autostrady S.A. osiągnęła zysk 179 mln zł w 2025 roku i zdecydowała o wypłacie dywidendy ponad 185,5 mln zł akcjonariuszom.

Od 1 kwietnia opłaty za przejazd odcinkiem A4 zarządzanym przez spółkę zostaną podniesione, a podwyżki dotyczą pojazdów wszystkich kategorii

Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA zwróciły się do UOKiK o zajęcie się sprawą kolejnych podwyżek opłat za przejazd koncesyjnymi autostradami.

Zarządcy tzw. "koncesyjnych" odcinków polskich autostrad nie mają ostatnio dobrej prasy. Po kolejnej podwyżce cen na A2 działania spółki Autostrada Wielkopolska S.A. spotkały się z ostrą krytyką GDDKiA i resortu infrastruktury. Minister Dariusz Klimczak przyznał nawet, że zlecił sprawdzenie, czy Polska może wycofać się z zapisów skrajnie niekorzystnych umów z koncesjonariuszami i jakie mogą być tego konsekwencje dla budżetu.

Sytuacji nie poprawi zapewne nowy raport opublikowany przez drugiego z koncesjonariuszy polskich autostrad - spółki Stalexport Autostrady S.A, która zarządza odcinkiem A4 Kraków-Katowice.

Cały zysk dla akcjonariuszy. Inwestycji już nie będzie

Firma opublikowała najnowszy raport zawierający uchwałę zarządu o wypłacie akcjonariuszom dywidendy. Czytamy w niej, że w 2025 roku spółka wypracowała zysk w wysokości 179 344 031 zł. W efekcie, po dodaniu części zysku z ubiegłych lat, na konta akcjonariuszy trafić ma dywidenda w wysokości ponad 185,5 mln zł.

W opublikowanym oświadczeniu czytamy, m.in., że "wysoka powtarzalność zysków umożliwia utrzymanie atrakcyjnego poziomu wypłat dla akcjonariuszy, co odzwierciedla wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję w ostatnich latach". W minionych latach wysokość dywidendy wynosiła odpowiednio:

za rok 2022: 0,20 zł na akcję (wypłacone w 2023),

za rok 2023: 0,45 zł na akcję (wypłacone w 2024),

za rok 2024: 0,63 zł na akcję (wypłacone w 2025).

Komunikat podkreślający dobrą kondycję finansową Stalexport Autostrady S.A ma zapewne na celu podkreślenie stabilnej sytuacji firmy, która 15 marca 2027 straci swoje źródło dochodu - zarządzanie liczącym 60,9 km długości fragmentem autostrady A4 na odcinku Mysłowice-Brzęczkowice - Kraków-Balice. W ubiegłym roku przejeżdżało po nim średnio 50 tys. pojazdów dziennie, co wygenerowało przychody na poziomie ponad 640 mln zł.

Zarobili na kierowcach 179,5 mln zł. Właśnie podnoszą ceny

Trudno nie zauważyć, że informacja o rekordowych zyskach zbiega się w czasie z kolejnymi podwyżkami opłat za przejazd zarządzanym przez spółkę odcinkiem. 16 marca na stronach spółki pojawił się komunikat, że z dniem 1 kwietnia na każdej z dwóch bramek kierowcy będą musieli zapłacić za przejazd odpowiednio:

kategoria 1 (motocykle): 9 zł (+1 zł),

kategoria 1 (samochody osobowe): 18 zł (+1 zł),

kategoria 2 i 3 (samochody ciężarowe o trzech osiach) : 32 zł (+2 zł),

kategoria 4 i 5 (samochody ciężarowe o więcej niż trzech osiach) : 55 zł (+3 zł)

UOKiK zajmie się koncesjonariuszami. Posypią się kary?

Warto przypomnieć, że pierwsze doniesienia o planowanych podwyżkach na A2 i A4 pojawiły się jeszcze w styczniu. Już wówczas ostro zareagowała na nie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która otwarcie skrytykowała zapowiedzi koncesjonariuszy.

Z kolei 18 marca, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu ZET minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że GDDKiA i Ministerstwo Infrastruktury zwróciły się do UOKiK, by ten zajął się problemem kolejnych podwyżek opłat za przejazd tzw. koncesyjnymi odcinkami autostrad. Dodał, że "w odróżnieniu od swoich poprzedników nie zamierza patrzeć przez palce" na działania koncesjonariuszy. Przyznał jednak, że umowy koncesyjne są tak "fatalnie skonstruowane", że "Państwo Polskie nie ma tu nic do powiedzenia".

Kia K4 zastępuje Ceeda. Co się zmieniło i jak jeździ nowy model? INTERIA.PL