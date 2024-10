Zapadła decyzja ws. aresztu dla Buddy. "Nieuprawniona"

Wyrok sądu jako zaskakujący i nieuprawniony określił określił obrońca Kamila L. Mateusz Mickiewicz. Prawnik zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję o areszcie.

Kamil L. chciał wyjechać z Polski

Tymczasem Onet nieoficjalnie ustalił, że Kamil L. na ostatniej loterii zarobił 50 mln zł i zamierzał wyjechać z Polski. To właśnie dlatego ogłosił wycofanie się z działalności w internecie i to było impulsem do poniedziałkowych zatrzymań.

Budda nie przyznaje się do winy

Jak we wtorek podał reprezentujący Kamila L. radca prawny Mateusz Mickiewicz, youtuber nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Złożył natomiast obszerne wyjaśnienia i miał przedstawić "szeroki materiał dowodowy", wskazujący na jego niewinność. Budda ma współpracować z organami ścigania, zaś jego adwokat określa stawiane mu zarzuty jako "bezzasadne".

Do winy nie przyznały się również pozostałe zatrzymane osoby, współpracownicy Buddy.

Zabezpieczono mienie i pieniądze o wartości około 160 mln zł

Tymczasem rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska, podała, że Krajowa Administracja Skarbowa złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej w Szczecinie wobec członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta miała zajmować się wyłudzaniem podatku od towarów i usług oraz organizować nielegalne gry hazardowe - loterie w internecie.

Zatrzymano 10 osób, w tym youtubera Buddę. Przeszukano kilkanaście miejsc, w których zabezpieczono materiał dowodowy - m.in. dokumentację księgową, dokumentację elektroniczną. przekazała Pasieczyńska

Podkreśliła, że we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na rachunkach bankowych osób i spółek mających czerpać korzyści finansowe z nielegalnej działalności zablokowano ponad 90 mln zł. Służby zabezpieczyły 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartość 30 mln zł, sztabki złota oraz gotówkę.

Zatrzymanie Kamila L. i jego działalność w internecie

Do zatrzymania Kamila L., znanego jako Budda, doszło poniedziałek, 14 października. Dokładnie dzień po tym, jak Budda oficjalnie pożegnał się z widzami i "zakończył swoją działalność w internecie". Influencer na swoim kanale zgromadził blisko 2,5 mln subskrybentów, oprócz swojej działalności w sieci prowadził też wypożyczalnie luksusowych aut i kojarzony był z działalnością charytatywną - ostatnio postawił cztery domy dla powodzian w miejscowości Paczków.

Największy rozgłos dawały mu jednak loterie dla widzów, w których można było zdobywać drogie i bardzo mocne samochody. Na ostatniej z nich główną nagrodą był dom w Zakopanem oraz Porsche 911 GT3 RS (ceny od 1,33 mln zł), a także comiesięczna "pensja" w wysokości 10 tys. zł, która miała być wypłacana przez 5 lat.