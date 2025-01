O nietypowej transformacji poinformował IBRM Samar. W rozmowach z przedstawicielami KGM Motors dowiadujemy się, że proces transformacji SsangYonga w KGM Motors rozpocznie się na dobre z końcem miesiąca i potrwa przynajmniej do końca bieżącego roku. Nie jest to proste zadanie, bo zmiany objąć muszą przecież wszystkie punkty dealerskie i serwisy SsangYonga .

Moment rebrandingu nie jest najszczęśliwszy, bo zbiega się w czasie z ofensywą chińskich producentów. M.in. z tego powodu stara nazwa jeszcze przez jakiś czas funkcjonować będzie w przestrzeni publicznej. Chodzi o to, by dotychczasowi klienci mogli przyzwyczaić się do nowego nazewnictwa. Aktualnie w oficjalnej nomenklaturze przez pewien czas funkcjonować ma np. nazwa SsangYong by KGM, która podkreślać koreańskie pochodzenie producenta.