Zalana trasa S8 w Warszawie. Trzaskowski odsyła do GDDKiA

Wielu powie, że Trzaskowski umywa ręce, jednak w jego krótkiej wiadomości jest wiele prawdy, bowiem o ile inne zalane miejsca w Warszawie to rzeczywiście kłopot dla władz miasta, trasa S8 podlega pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i to właśnie ta instytucja powinna zająć się rozwiązaniem problemu z zalaniem trasy S8. GDDKiA dokłada starań, by poradzić sobie z tą sytuacją.

Objazdy pomogą, ale GDDKiA ma problem

Na razie problem wciąż istnieje, a jedynym sensownym rozwiązaniem są objazdy organizowane przez policjantów z Komendy Stołecznej Policji, które pozwalają ominąć zalany odcinek trasy. Zarząd GDDKiA pracuje intensywnie nad rozwiązaniem problemu, choć na razie nie może zlokalizować głównego jego źródła. Według informacji podanych przez rzeczniczkę prasową warszawskiego oddziału GDDKiA, Małgorzatę Tarnowską wszystkie odpływy na danym odcinku są drożne, więc przyczyna zalania i stojącej wody leży gdzie indziej.

Przy likwidowaniu skutków intensywnych opadów pomaga też MPWiK, ale jak informują zgłoszeń z godziny na godzinę jest coraz więcej, a problem z zalaniem dotyczy nie tylko dróg, ale także piwnic i lokali mieszkalnych.