Zakopane. Największa w historii kolejka do busów do Morskiego Oka

- Co to za kolejka? Za czym oni stoją, do jakiś autobusów turystycznych? - pytają turyści spacerujący ulicą Chramcówki naprzeciwko najdłuższej w historii kolejki do busa do Morskiego Oka. W Zakopanem słońce i tysiące osób chc dotrzeć nad Morskie Oko - informuje Tygodnik Podhalański.

