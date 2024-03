Zakończono budowę konstrukcji kluczowego tunelu pod Krakowem

Spis treści: 01 Tunel pod Zielonkami. Budowa nie była prostym zadaniem

02 Tunel pod Zielonkami będzie jedyny w swoim rodzaju

03 Tunel pod Zielonkami. Kiedy otwarcie?

W ostatnim czasie, dzięki sprzyjającej pogodzie, drogowcom udało się poczynić znaczące postępy w budowie wyczekiwanej Północnej Obwodnicy Krakowa. W styczniu tego roku poinformowano m.in. o przekopie tunelu pod Zielonkami. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła się, że drogowcy zakończyli betonowanie jego dnia. Mierzący 653 m długości, 37 m szerokości i 6 m wysokości obiekt, wkrótce otrzyma nową drogę. Następnie wykonawcę czekają jeszcze mozolne prace wykończeniowe.

Tunel pod Zielonkami. Budowa nie była prostym zadaniem

Przed rozpoczęciem budowy tunelu, drogowcy musieli przeprowadzić prace związane z przełożeniem mediów i sieci na całym terenie. Znajdowały się tam m.in. linie energetyczne, gaz, woda, kanalizacja i sieci teletechniczne. Sama budowa tunelu ruszyła latem 2021 roku. Co miesiąc obiekt wydłużał się średnio o ok. 25 m.

Do budowy obiektu wykorzystano metodę podstropową, gdzie pierwszy etap prac polega na wykopaniu w ziemi szczelin, w których powstaną ściany. Następnie ów szczeliny są betonowane i zbrojone odcinkami o długości ok. 7 metrów. Ostatecznie wysokość ścian waha się od 10 do 27 metrów, a ich grubość wynosi od 80 do 100 cm. Odcinek ścian o długości 50 metrów tworzy jeden sektor. Gdy ściany stężeją i uzyskają odpowiednią wytrzymałość, wybiera się ziemię znad przyszłego tunelu na długości takiego sektora i betonuje strop o grubości ok. 1,5 m. Dopiero na końcu przystępuje się do betonowania dna tunelu.

Zdjęcie Do budowy obiektu wykorzystano metodę podstropową / ANNA KACZMARZ / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Tunel pod Zielonkami będzie jedyny w swoim rodzaju

GDDKiA podkreśla, że tunel pod Zielonkami to konstrukcja, która z punktu widzenia kierowcy będzie się znacznie różnić od słynnego tunelu na Zakopiance. Przede wszystkim ze względu na ukształtowanie terenu, droga w tym miejscu dość szybko opada i równie szybko się wznosi. Największy spadek sięga nawet 4,6 proc. Dodatkowo droga nie prowadzi pod ziemią prosto. Jadąc od strony Węgrzc kierowcy będą w tunelu jechać łukiem w prawo. Te specyficzne warunki drogowe powodują, że w tunelu będzie obowiązywać ograniczenie prędkości 80 km/h.

Co ciekawe, w tunelu zostanie zamontowany system automatycznego gaszenia pożaru. Będzie to pierwsze tego rodzaju urządzenie funkcjonujące na całym podziemnym odcinku drogi. Podobne rozwiązanie zastosowano w tunelu pod Świną w Świnoujściu, jednak tylko na krótkim fragmencie trasy. Nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwało blisko 64 kamer, które na bieżąco będą monitorowały sytuację, a pod sufitem znajdą się aż 23 wentylatory. Oświetlenie całego obiektu zapewni 418 lamp, przy każdym wyjściu ewakuacyjnym znajdą się telefony alarmowe. Komunikaty dla kierowców będą przekazywaną przy pomocy 32 głośników rozmieszczonych w całym obiekcie.

Wideo youtube

Tunel pod Zielonkami. Kiedy otwarcie?

Jeżeli wszystko pójdzie po myśli drogowców, Północna Obwodnica Krakowa - czyli droga ekspresowa S52 o długości 12,3 kilometra - wraz z tunelem pod Zielonkami, powinna zostać oddana do użytku jeszcze jesienią tego roku. Wartość prac budowlanych to prawie 1,9 mld zł. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa otrzymała prawie 790 milionów zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.