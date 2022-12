Zachodnia Obwodnica Szczecina. Tu powstanie najdłuższy tunel w Polsce

Chodzi o odcinek Kołbaskowo - Police, który zaprojektować ma konsorcjum firm TPF i Databout. Prace nad projektem potrwać mają 13 miesięcy i pochłonąć kwotę 14,94 mln zł. Dokumentację planowanego odcinka, w okresie 15 miesięcy, wykonać ma firma Voessing Polska. Jej usługi wyceniono na 39,8 mln zł.

Po opracowaniu projektów będzie można złożyć wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie rozpocząć proces pozyskania nieruchomości pod drogę.

Zachodnia Obwodnica Szczecina - znamy przebieg

Sama Zachodnia Obwodnica Szczecina ma zostać podzielona na dwa odcinki:



pierwszy odcinek Zachodniej Obwodnicy Szczecina rozpocznie swój bieg od Kołbaskowa (węzeł Szczecin Zachód). Trasa będzie prowadziła w kierunku północnym, omijając od zachodu Szczecin. Odcinek ten zakończy się przed węzłem Police. Łączna długość tego fragmentu to 25,5 km drugi odcinek rozpocznie się od węzła Police, który jest zlokalizowany w pobliżu wylotu z tunelu pod Odrą. Ten odcinek będzie biegł głównie w kierunku wschodnim, przechodząc tunelem pod rzeką Odrą i obszarem zakładów chemicznych w Policach. Odcinek o długości 23,41 km zakończy się na węźle Goleniów Północ łączącym obecnie drogi ekspresowe S3 i S6.

Zachodnia Obwodnica Szczecina - powstanie najdłyższy tunel w Polsce

Prace nad dokumentacją Zachodniej Obwodnicy Szczecina trwają od 2017 roku. Wówczas wydana została decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Następnie przygotowano dokumentację koncepcyjną i wykonano badania podłoża.



Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała długość ok. 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga na wysokości Polic przeprowadzona zostanie tunelem pod Odrą.

Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce i drugi obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim. Sąsiedztwo instalacji przemysłowych zakładów chemicznych w Policach spowodowało konieczność wybudowania tunelu o rekordowej jak na polskie warunki długości 5 km. W pierwotnych planach miało to być około 3,5 km.

Nowa trasa ma być alternatywą dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu na terenie woj. zachodniopomorskiego.



Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6), trzeba przejechać aż 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km. Dzięki inwestycji z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach.



