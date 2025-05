Podczas szeroko zakrojonych akcji protestacyjnych, uczestnicy paraliżowali ruch na kluczowych drogach w państwie. Dojazdy do lotnisk i terminali promowych pozostawały niedostępne. Protesty przeradzały się również w otwarte konflikty z policją, co skutkowało licznymi mandatami i ściganiem uczestników protestów.

W ten sposób duńskie władze stanowczo zaznaczyły swój stosunek do nielegalnych protestów. Pokazały, że nie zamierzają tolerować takich działań, nawet jeśli towarzyszą im słuszne postulaty. Co więcej, protesty przedsiębiorców okazały się bezskuteczne. Z początkiem 2025 roku Dania wprowadziła elektroniczny system opłat drogowych. Kierowcy ciężarówek muszą płacić obecnie nawet złotówkę za każdy przejechany kilometr. Nie pozostaje to bez wpływu na koszty usług transportowych.

Niestety system boryka się z wieloma problemami technicznymi, co skutkuje niesłusznymi karami wobec przewoźników. Skargi na działanie systemu trafiły już do komisji Europejskiej. Nie da się jednak ukryć, że przewoźnicy nie wskórali wywalczyć dla siebie ustępstw. Pozostała jedynie frustracja i niepewność co do przyszłości branży.