Z radości oblał auto szampanem. Chwilę potem zabrała je policja

To nic dziwnego, że cieszymy się z zakupu nowego samochodu - nawet jeśli jest to niedrogie auto używane. Niektórzy na tę okoliczność są nawet gotowi zorganizować imprezę, by podzielić się swoją radością ze znajomymi. A jeśli celebracji towarzyszy alkohol, sprawa może się skomplikować, tak jak w przypadku mieszkańca Bytowa.

Zaproponował gościom przejażdżkę. Miał 2 promile

Policja na Pomorzu doniosła o incydencie z udziałem 34-letniego mężczyzny, który wraz z przyjaciółmi świętował zakup nowego Opla. Pomimo wypicia alkoholu, mężczyzna zdecydował się na przejażdżkę swoim nowym autem i zaprosił na pokład nietrzeźwych kolegów. Wesołą ekipą zainteresował się patrol policji. Funkcjonariusze zatrzymali Opla do kontroli i przeprowadzili kontrolę stanu trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało, że miał on ponad 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna tłumaczył, że był pijany, bo "oblewał" nowy samochód z kolegami i nawet polał go szampanem. Jednakże funkcjonariusze nie znaleźli podstaw by wykazać się zrozumieniem. Pijanemu kierowcy zabrano samochód, który najprawdopodobniej trafi teraz na licytację. Mieszkaniec Bytowa stracił też prawo jazdy i może mu grozić kara nawet 3 lat więzienia za jazdę po alkoholu.

Jakie kary za jazdę po alkoholu w Polsce?

Jednocześnie policja przypomina, że oprócz wciąż obowiązującej konfiskaty samochodu, za jazdę po alkoholu grożą również inne kary, takie jak:

Wysoka grzywna (do 30 000 zł),

Pozbawienie wolności (do 3 lat),

Zakaz prowadzenia pojazdów (od 3 do 15 lat)

Funkcjonariusze apelują także do kierowców o zachowanie rozwagi i rozsądku. "Nigdy nie wsiadajcie za kierownicę po spożyciu alkoholu. To nie tylko zagraża waszemu życiu, ale także życiu niewinnych ludzi na drodze. Prowadzenie w stanie upojenia to prosta droga do tragedii i licznych trudnych konsekwencji."