Z Kołobrzegu na Śląsk w 5 godzin. Będą kolejne odcinki ważnej trasy

Spis treści: 01 Nowe odcinki S11. Prawie 2,5 tys. pytań

02 Z przetargiem na jeden odcinek S11 były problemy

03 Kiedy odcinek S11 będzie gotowy?

04 Z Kołobrzegu na Śląsk w 5 godzin

Nowe odcinki S11. Prawie 2,5 tys. pytań

Droga ekspresowa S11 na fragmencie prowadzącym od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna podzielona jest na trzy odcinki.

koniec obwodnicy Kępna - Siemianice (12,5 km)

Siemianice - Gotartów (22,7 km),

Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Przetarg na wyłonienie wykonawców ogłoszony został pod koniec sierpnia 2023 r. O tym, że inwestycja cieszyła się sporym zainteresowaniem, najlepiej świadczy fakt, że GDDKiA otrzymała 2 475 pytań od firm. Ostatecznie otwarcie ofert nastąpiło w listopadzie 2023 r.

W marcu tego roku GDDKiA podpisała już umowę na budowę fragmentu między Kępnem i Siemianicami. Za realizację odcinka (w formule Projektuj i buduj) odpowiada firma Polaqua. Wartość umowy to 375,6 mln zł. Z kolei w kwietniu podpisano umowę na stworzenie odcinka od Gotartowa do początku obwodnicy Olesna. Projektem i budową tego fragmentu zajmie się konsorcjum Mirbud oraz Kobylarnia. Umowa opiewa na 464,9 mln zł.

Z przetargiem na jeden odcinek S11 były problemy

W przypadku liczącego 22,7 km odcinka Siemianice - Gotartów sprawa wyglądała inaczej. GDDKiA ogłosiła zwycięzcę przetargu w styczniu 2024 roku. Jedna firm złożyła jednak odwołanie od wyniku. Krajowa Izba Odwoławcza w całości ten wniosek odrzuciła. W postępowaniu sądowym zapadła natomiast decyzja o przeprowadzeniu ponownego wyboru. W efekcie spośród ośmiu ofert za najkorzystniejszą uznano tę złożoną przez konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. Opiewała ona na kwotę ponad 577 mln zł.

Kiedy odcinek S11 będzie gotowy?

Jeśli nie wpłyną odwołania od decyzji GDDKiA, to po zakończeniu uprzedniej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie można podpisać umowę na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). GDDKiA zakłada, że jej uzyskanie zajmie siedem miesięcy. Prace w terenie z kolei powinny potrwać 22 miesiące (bez okresów zimowych liczonych od 16 grudnia do 15 marca).

Na odcinku prowadzącym od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna pojawią się następujące węzły drogowe: Siemanice, Byczyna, Kluczbork Północ i Kluczbork Południe. W ramach inwestycji przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (m.in. sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna), a także będą wybudowane drogi do obsługi przyległego terenu czy przejścia dla zwierząt.

Z Kołobrzegu na Śląsk w 5 godzin

Do 2030 roku cała droga ekspresowa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg (prowadząc przez Piłę, Poznań i Kępno) z Aglomeracją Śląską. Ukończona trasa będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km. Obecnie kierowcy mogą skorzystać z ponad 150 km (wliczając w to wspólny przebieg z S6). W przyszłości przejechanie trasy z Kołobrzegu na Śląsk zajmie nieco ponad pięć godzin.