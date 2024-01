Spis treści: 01 Rynek aut używany powoli wraca do normy

02 Liderem wciąż auta osobowe. Wiek bez zmian

03 Prym wiodą marki niemieckie

Rynek aut używany powoli wraca do normy

Po niedawnych problemach spowodowanych wojną w Ukrainie, kryzysem półprzewodników i ograniczoną dostępnością nowych pojazdów, import samochodów używanych do Polski powoli wychodzi na prostą. Jak poinformował instytut badań rynku motoryzacyjnego Samar - w grudniu ubiegłego roku zarejestrowano w Polsce 61 419 używanych samochodów importowych z zagranicy. To o niemal 12 proc. więcej niż w rok wcześniej.

Jak pokazują grudniowe dane, dostępność samochodów za granicą jest coraz większa. Wspomniany miesiąc okazał się szóstym z rzędu okresem stale rosnącego importu. Ten w całym 2023 roku wyniósł 805 775 aut, co oznacza wzrost w skali roku o 4,3 proc.

Liderem wciąż auta osobowe. Wiek bez zmian

Wśród sprowadzanych pojazdów zdecydowaną większość stanowią samochody osobowe. W minionym roku do Polski zawitało ich dokładnie 736 838 egzemplarzy, a liczba ich rejestracji wzrosła o 4,4 proc. Także ubiegłoroczny import samochodów użytkowych jest większy niż przed rokiem i wynosi 68 937 sztuk. Średni wiek sprowadzanych w 2023 roku osobówek nie zmienił się względem poprzednich 12 miesięcy. Z danych Samaru wynika, że wciąż kształtuje się on w obrębie 13 lat. Standardowo nieco starsze okazują się samochody z silnikami benzynowymi, których średni wiek wynosi niemal 14 lat.

Prym wiodą marki niemieckie

W rankingu popularności modeli, wśród samochodów osobowych prym wiedzie Audi A4. Tuż za nim o podium zacięcie walczą Opel Astra i Volkswagen Golf. W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejszy okazuje się niezmiennie Renault Master.

Niewiele zmieniło się także w zestawieniu państw, z których Polacy najchętniej importują do kraju używane pojazdy. Podobnie, jak w latach ubiegłych najważniejszym źródłem używanych samochodów pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 52,4 proc. Co ciekawe - wysokie wskaźniki wzrostu wykazały kraje skandynawskie, które są w czołówce rynków z największym udziałem nowych pojazdów elektrycznych. Największym wzrostem importu może pochwalić się Litwa - w 2023 roku wyniósł on ponad 60 proc.

Poniżej prezentujemy pełny ranking krajów, z których w 2023 roku najczęściej importowane były samochody do Polski:

1. Niemcy - 422 293 szt. (1,6 proc.)

2. Francja - 93 246 szt. (-4,8 proc.)

3. Belgia - 56 848 szt. (14,5 proc.)

4. Stany Zjednoczone - 46 066 szt. (19,4 proc.)

5. Holandia - 42 934 szt. (7,7 proc.)

6. Szwecja - 25 004 szt. (34,7 proc.)

7. Włochy - 22 656 szt. (2,4 proc.)

8. Dania - 20 097 szt. (13,4 proc.)

9. Austria - 20 045 szt. (-0,4 proc.)

10. Szwajcaria - 18 991 szt. (0,8 proc.)

11. Norwegia - 6 501 szt. (39,7 proc.)

12. Kanada - 5 237 szt. (5,1 proc.)

13. Czechy - 4 360 szt. (23,2 proc.)

14. Wielka Brytania - 3 829 szt. (-5,3 proc.)

15. Finlandia - 3 167 szt. (22,4 proc.)

16. Luksemburg - 2 902 szt. (3,1 proc.)

17. Hiszpania - 2 178 szt. (-6,4 proc,)

18. Litwa - 1 716 szt. (60,1 proc.)

19. Japonia - 1 459 szt. (12,1 proc.)

20. Słowacja - 1 057 szt. (30,7 proc.)