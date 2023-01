Wyłudzili ponad 3 miliony złotych. Mieli sposób prosty i niestety skuteczny

Przepisy drogowe Policja nie daruje kierowcom. Jest specjalne oświadczenie. Brzmi groźnie

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariusze z komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, zatrzymali w sumie 49 osób, które dopuściły się oszustw ubezpieczeniowych na wielką skalę.

Zarzuty dotyczą głównie wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych, zawiadamiania o niepopełnionych przestępstwach, składania fałszywych zeznań, a także poświadczania nieprawdy w dokumentach.

Wśród osób podejrzanych jest organizator procederu, agent ubezpieczeniowy i m.in. 19 kobiet.

Kradzieże, które nie miały miejsca

53-letni mężczyzna, co najmniej od 2014 roku wyszukiwał osoby, które godziły się fikcyjnie rejestrować na swoje dane luksusowe samochody. Następnie pojazdy te wskazywano jako kradzione bądź uczestniczące w kolizjach, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Na skutek zgłoszenia do firmy ubezpieczeniowej rzekomej szkody, dochodziło do wypłaty nienależnego odszkodowania, w jednorazowej kwocie sięgającej nawet 150 tys. zł.

Zdjęcie Jednorazowo wyłudzano nawet 150 tysięcy złotych / Policja

Osoby, które godziły się na fikcyjne rejestracje pojazdów, których w rzeczywistości nawet nie widziały, otrzymywały od niego od 1 tys. do 6 tys. zł.

W sumie wyłudzono nawet 3,5 miliona złotych

Działalność mężczyzny i osób z nim współpracujących doprowadziła do wypłaty odszkodowań w łącznej kwocie ponad 3,5 miliona złotych.

Wobec 53- latka sąd zastosował tymczasowy areszt, wobec pozostałych 48 osób zastosowane zostały dozory Policji, zakazy opuszczania kraju, oraz poręczenia majątkowe. Zabezpieczone zostały również pieniądze oraz nieruchomości podejrzanych na kwotę ok. 3 milionów złotych.

