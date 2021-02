​Ponad dwukrotnie więcej będzie trzeba od poniedziałku zapłacić na parkowanie w ścisłym centrum Wrocławia; obecne strefy A i B staną się śródmiejską strefą płatnego parkowania, gdzie opłaty za postój pobierane będą od poniedziałku do niedzieli od godz. 9 do 20.

Wzrost cen za parkowanie w stolicy Dolnego Śląska to efekt przyjętej w zeszły roku przez Radę Miejską Wrocławia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, a także wysokości opłat za postój samochodów w tych strefach.



Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności wrocławskiego magistratu, podkreślił, że celem utworzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (obejmie obecne strefy A i B) jest "przede wszystkim ochrona interesów mieszkańców ścisłego centrum przez poprawę dostępności miejsc postojowych oraz dalszy rozwój tego obszaru jako wizytówki Wrocławia".



"Przestrzeń ulic jest tu zbyt cenna, aby przeznaczać ją na parkingi - potrzebujemy jej dla pieszych, na ogródki gastronomiczne, więcej zieleni i kultury. Najważniejsza przestrzeń publiczna miasta powinna być dostępna dla wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających, dlatego konieczne jest zwiększenie udziału podróży innych niż samochodem" - powiedział Stefanicki.



Urzędnik wskazał przy tym na rozwój komunikacji miejskiej i dodał, że "samochód powinien być ostatnim wyborem, gdy chcemy dotrzeć do ścisłego centrum". "A jeśli w danej sytuacji jest koniecznością, parkujmy raczej w parkingach kubaturowych, niż przy ulicy. W strefie A i B mamy łącznie ok. 3400 miejsc postojowych w parkingach kubaturowych i niespełna 1300 na ulicach. Jeśli mamy się pomieścić, musimy skierować parkowanie pod dach" - powiedział.



Wrocławska strefa płatnego parkowania liczy obecnie 5026 miejsc. Z kolei śródmiejska strefa płatnego parkowania obejmie tylko 1 273 miejsca, a więc 25 proc. obszaru całej strefy.



Od poniedziałku obecne strefy A i B, znajdujące się w ścisłym centrum Wrocławia, objęte zostaną śródmiejską strefą płatnego parkowania. Opłaty za postój pobierane będą w niej od poniedziałku do niedzieli od godz. 9 do 20. Obecne kierowcy płacą za postój tylko w dni robocze, w godz. 9-18.



Wysokość opłat za postój w obszarze A od poniedziałku wyniesie za pierwszą godzinę 7 zł, za drugą 7,30 zł, trzecia godzina 7,70 zł, a czwarta i kolejne 7 zł. Do tej pory opłata wynosiła 3 zł za pierwszą godzinę, 3,60 zł za drugą, 4,30 zł za trzecią, 3 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę.



Opłata za postój w obszarze B wyniesie za pierwszą godzinę 5 zł, za druga 5,20, za trzecią 5,50, a czwarta i kolejne 5 zł. Aktualnie jest to 3 zł za pierwszą godzinę, czwartą i każdą kolejną. Opłata nieznacznie wzrasta za drugą i trzecią godzinę.



Od poniedziałku zmianie ulegną również opłaty w strefie C. W strefie tej opłaty za postój pobierane będą tak jak do tej pory w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18. Za pierwszą godzinę parkowania kierowcy zapłacą tu 3 zł, za drugą 3,10 zł, za trzeci 3,30 zł, a za czwartą i każdą kolejną 3 zł. Obecnie opłaty wynoszą tam 2 zł, 2,10 zł druga godzina, 2,20 zł trzecia godzina, 2,00 zł czwarta i każda kolejna godzina.