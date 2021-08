Wprowadzają zakaz wyprzedzania dla ciężarówek w całym kraju

Do takich wniosków doszły władze Słowenii, które zdecydowały się wprowadzić przepis, zakazujący kierowcom pojazdów ciężarowych wyprzedzania na wszystkich autostradach. Dotyczyć on będzie samochodów o DMC powyżej 7,5 tony, a wejście w życie zmian w prawie, zaplanowane jest na 1 listopada.

Za decyzją o wprowadzeniu takiego zakazu, stoją testy, jakie przeprowadzono na mierzącym 250 km odcinku autostrady A1. Od 15 stycznia 2020 roku wyprzedzanie przez pojazdy ciężarowe było tam zabronione. Według słoweńskich ekspertów spowodowało to poprawę bezpieczeństwa oraz płynności ruchu.



Przepis ten z jednej strony spotkał się z poparciem kierowców osobówek, a z drugiej strony z mocnym niezadowoleniem kierowców zawodowych. Jeśli bowiem spotkają na swojej drodze pojazd jadący wolniej niż dozwolone dla nich 90 km/h, utkną za nim, możliwe że na długie kilometry.



Czas pokaże jak w praktyce sprawdzi się taki zakaz, chociaż trudno oczekiwać innych wniosków, niż te wysnute z prowadzonych przez 1,5 roku testów na naprawdę długim odcinku autostrady.



A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradzie to dobry pomysł? Powinno się go wprowadzić także w Polsce?

