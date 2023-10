Ceny paliw w Polsce najniższe w Europie

Warto przypomnieć, że w Polsce od pewnego czasu mamy do czynienia z anomalią w cenach paliw - ich wysokość na stacjach paliw Orlen zupełnie nie odzwierciedla sytuacji rynkowej. Według ekspertów powinny być wyższe co najmniej o złotówkę. To doprowadziło do sytuacji, w której np. właściciele firm transportowych wolą tankować na Orlenie niż kupować paliwo u swoich dotychczasowych dostawców hurtowych. Polacy coraz częściej decydują się też na robienie zapasów paliwa, by korzystać z nich po wyborach, gdy cena prawdopodobnie wzrośnie. Co więcej, w przygranicznych miejscowościach odnotowuje się znaczne zwiększenie zainteresowania polskim paliwem ze strony obywateli Czech, Słowacji czy Niemiec.



Reklama

Na stacjach Orlenu brakuje paliwa

Wszystko to sprawiło, że we wrześniu, zgodnie z zaleceniem centrali Orlenu, na stacjach paliw zaczęły pojawiać się zawieszki z informacją o awariach dystrybutorów, za pomocą których właściciele obiektów mieli ukrywać braki paliwa. Cysterny nie nadążają z dowożeniem paliwa na stacje. A może Orlen przestał nadążać z produkcją i paliwa nie ma skąd go wziąć?

Takie podejrzenia nasiliły się, gdy na stacjach zaczęły pojawiać się wojskowe cysterny. Wraz z nimi pojawiły się sugestie, że w celu ratowania wizerunku partii rządzącej, Orlen uzyskał zgodę na korzystanie z wojskowych rezerw paliwa. Z punktu widzenia obronności kraju byłaby to szokująca decyzja. Na problem zwrócił uwagę m.in. Roman Giertych, który w swoim wpisie na Twitterze co prawda nie stwierdził wprost, że to paliwo z rezerw, ale udostępnił inny tweet, którego autor zdaje się nie mieć wątpliwości: