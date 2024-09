Spis treści: 01 Wojskowe pojazdy z zasłoniętymi tablicami na drogach

02 Nawet czołg musi mieć numer rejestracyjny

03 Jak wygląda wojskowy numer rejestracyjny?

04 Mandat za zakryte tablice rejestracyjne

Do RPO dotarła informacja o poruszaniu się po drogach powiatu hajnowskiego pojazdów wojskowych z zasłoniętymi tablicami rejestracyjnymi. Przypadek przedstawiony rzecznikowi dotyczył przejazdu pojazdów wojskowych w Białowieży, który miał miejsce 6 sierpnia 2024 roku.

Wojskowe pojazdy z zasłoniętymi tablicami na drogach

Przepisy dokładnie regulują wymagania dotyczące poruszania się pojazdów po drogach publicznych, jak i zasady rejestracji samochodów i innych pojazdów wojskowych.

Zabrania się zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne. Utrzymywanie tablic rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem. Art. 60 ust. 1 pkt. 2 Prawa o ruchu drogowym

Natomiast zasady oznaczania i rejestrowania pojazdów wojskowych reguluje rozporządzenie MON z 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych RP oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium RP na podstawie umów międzynarodowych.

Nawet czołg musi mieć numer rejestracyjny

Zgodnie z nim rejestracji podlegają wszystkie pojazdy, z wyjątkiem ciągnionego sprzętu artyleryjskiego, kuchni polowych i innego sprzętu ciągnionego, który nie jest zabudowany na podwoziu przyczepy lub na ramie.

W przypadku pojazdu gąsienicowego (np. czołgu) lub kołowego transportera opancerzonego nie wydaje się tablic rejestracyjnych, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe. Dopuszcza się również niewydawanie tablic rejestracyjnych dla innych kołowych pojazdów opancerzonych, ale wymagane jest umieszczenie numeru rejestracyjnego bezpośrednio na pojeździe. Przepisy dopuszczają również umieszczenie przedniej i tylnej tablicy rejestracyjnej lub numeru rejestracyjnego pojazdu po jego prawej stronie.

Zdjęcie Nawet na kołowych transportach opancerzonych musi być wymalowany numer rejestracyjny / NewsLubuski / East News

Jak wygląda wojskowy numer rejestracyjny?

Na pojeździe gąsienicowym i kołowym transporterze opancerzonym umieszcza się numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle oraz symbol przynależności narodowej, wykonany bezpośrednio na przedniej i tylnej powierzchni pojazdu. Wymiary liter i cyfr numeru odpowiadają wymiarom liter i cyfr numeru rejestracyjnego na tablicy rejestracyjnej.

Mandat za zakryte tablice rejestracyjne

To wszystko oznacza, że pojazdy wojskowe mogą nie mieć tablic rejestracyjnych, ale muszą mieć numery rejestracyjne. A tym samym nie mogą poruszać się po drogach publicznych z niewidocznymi numerami, jak to miało miejsce w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Białowieży. Żołnierz prowadzący taki pojazd naraża się na mandat w wysokości 500 zł . Do jego konta zostaną przypisane również 3 punkty karne.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie o zbadanie sprawy, w tym przeprowadzenie ustaleń co do praktyki poruszania się pojazdami wojskowymi po terenie pow. hajnowskiego z zakrytymi tablicami rejestracyjnymi i dokonanie oceny tego zachowania pod względem zgodności z przepisami prawa.

Trzeba bowiem pamiętać, ze powiat hajnowski jest powiatem granicznym, graniczy z Białorusią. Na tym odcinku granica jest chroniona w sposób szczególny, również przez jednostki wojskowe. Być może poprzez ukrywania tablic rejestracyjnych wojsko nie chce zdradzać, jak konkretnie jednostki są zaangażowane w ochronę granicy. Sprawa jest delikatna, ale na pewno wymaga uregulowania. Być może konieczne będą zmiany w prawie.