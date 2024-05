Wojskowe kolumny przejadą przez Polskę. Sztab Generalny ostrzega

Podstawowymi pojazdami brygady są wozy bojowe Boxer, Fennek, Bushmaster, Mercedes Benz i Scania Gryphus. Konwoje będą eskortowane przez polską Żandarmerię Wojskową. Jako wsparcie państwa-gospodarza, polskie siły zbrojne zapewniają także noclegi w koszarach. Przegrupowanie zostało skoordynowane z lokalnymi władzami.

Armia holenderska przemieści się w ciągu trzech dni, z czego dwa potrwa przemarsz przez terytorium Polski sił wielkości grupy bojowej, w kolumnach liczących 10 pojazdów kołowych każda. - podkreśla w komunikacie SGWP

Zdjęcie Przez najbliższe miesiące drogach niemal wszystkich województw należy spodziewać się kolumn wojskowych. / NewsLubuski/East News / East News

Jak zachować się na widok pojazdów wojskowych?

Co zrobić, gdy w trakcie podróży natkniemy się kolumnę wojskową? Przede wszystkim pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Pojazdów militarnych nie należy wyprzedzać oraz poganiać. Ich duża masa nierzadko skutkuje wydłużoną drogą hamowania. Pamiętajmy również że sprzęt wojskowy jest przewidziany do zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody cywilne.

Sztab Generalny Wojska Polskiego zwraca także uwagę, by powstrzymać się przed publikowaniem zdjęć i informacji obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności naszego kraju.