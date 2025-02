Części samochodowe na sprzedaż. Co można kupić?

Na liście nie brakuje jednak również sprzętu motoryzacyjnego. I tak na liście można nabyć przednie szyby do Stara czy też pasujące do niego skrzynie ładunkowe.

Oprócz tego wojsko chce sprzedać komplety opon, które można wykorzystać nie tylko do pojazdów wojskowych, ale także np. do budowlanych. Nie brakuje też różnego rodzaju innych części samochodowych – np. stalowych felg, wałów napędowych czy resorów.

Do kiedy można składać oferty w przetargu?

Krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego poinformował, że oferty można składać (osobiście lub wysłać) w Biurze Obsługi Klienta w Krakowie przy ulicy Montelupich 3 do 11 lutego 2025 roku do godziny 10:00. Ich otwarcie planowo nastąpi 11 lutego 2025 roku o godzinie 11:00 w siedzibie oddziału. Wyłonieni nabywcy sprzętu i samochodów będą mieli obowiązek odebrać je do 4 kwietnia 2025 roku.