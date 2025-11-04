Spis treści: Rekordowy most na Sycylię Ile będzie kosztował most na Sycylię? Kiedy powstanie most na Sycylię?

Nowa przeprawa połączy miejscowość Villa San Giovanni w Kalabrii z sycylijską Mesyną. Do tej pory kierowcy i pasażerowie korzystali z promów, które kursują przez wąską cieśninę kilka razy dziennie. W przyszłości przeprawa zajmie zaledwie kilka minut.

Rekordowy most na Sycylię

Projekt zakłada budowę mostu o długości 3,3 kilometra z jednym głównym przęsłem - rozwiązaniem, które ma pobić dotychczasowy rekord świata. Oprócz długości, rekordowe będą także pylony konstrukcji i szerokość jezdni. Inwestycja obejmie trzy pasy ruchu w każdą stronę oraz tory kolejowe zintegrowane z europejską siecią TEN-V. W ramach projektu powstaną też nowe drogi i tunele prowadzące do mostu - łącznie ponad 20 kilometrów infrastruktury drogowej i kolejowej. Ponad połowa z nich będzie przebiegać w tunelach, co ma ograniczyć wpływ budowy na krajobraz i środowisko.

Tak ma wyglądać most nad Cieśniną Mesyńską. / Fot. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti materiały prasowe

Ile będzie kosztował most na Sycylię?

Szacunkowy koszt inwestycji to około 13,5 miliarda euro. Budowa zostanie sfinansowana z budżetu państwa, środków inwestycyjnych z 2023 roku oraz częściowego dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu Connecting Europe Facility. UE przeznaczy na ten cel 25 milionów euro.

Minister infrastruktury Matteo Salvini zapowiada, że most stanie się symbolem nowoczesnych Włoch i impulsem rozwojowym dla całego południa kraju. Projekt ma jednak również przeciwników - włoski Trybunał Obrachunkowy wstrzymał zatwierdzenie inwestycji, wskazując na wątpliwości dotyczące finansowania i zgodności z unijnymi zasadami konkurencji. Choć decyzja nie oznacza anulowania projektu, może opóźnić jego realizację o kilka miesięcy.

Kiedy powstanie most na Sycylię?

Zgodnie z planem, pierwsze prace przygotowawcze mają ruszyć pod koniec 2025 roku. Obejmą one rozminowanie terenu, badania archeologiczne i przygotowanie zaplecza budowy. W 2026 roku rozpocznie się właściwa budowa połączeń drogowych i kolejowych, a w kolejnych etapach wznoszenie pylonów i zawieszanie przęsła mostu.

Zakończenie całej inwestycji planowane jest na rok 2032. Wtedy most ma zostać w pełni otwarty dla ruchu drogowego i kolejowego. Po ukończeniu umożliwi przejazd nawet 6 tysięcy pojazdów na godzinę i znacznie skróci czas podróży między Sycylią a kontynentem.

Prace budowlane mają ruszyć latem 2025 r. / Fot. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti materiały prasowe

Dziś przeprawa przez Cieśninę Mesyńską odbywa się wyłącznie promami, które kursują średnio co pół godziny. Koszt przejazdu samochodu osobowego w jedną stronę wynosi od 40 do 50 euro, a podróż trwa około pół godziny. Po uruchomieniu mostu planowane jest wprowadzenie systemu automatycznego poboru opłat z wykorzystaniem kamer rozpoznających tablice rejestracyjne.

Opłata za przejazd ma wynosić mniej niż 10 euro dla samochodu osobowego. Dla osób dojeżdżających regularnie, np. pracowników i studentów podróżujących między Sycylią a Kalabrią, wprowadzone zostaną zniżki i specjalne abonamenty. Most nie wyeliminuje całkowicie połączeń promowych - część z nich pozostanie w użyciu, szczególnie dla transportu towarowego i turystycznego. Szacuje się jednak, że po otwarciu mostu ruch promowy spadnie nawet o 80 procent.

Budowa mostu przez Cieśninę Mesyńską budzi też liczne kontrowersje, głównie ze względu na potencjalny wpływ na środowisko. Obszar inwestycji obejmuje około 1,6 tys. kilometrów kwadratowych morza i przyległych terenów lądowych, w tym chronione strefy ptasie i rezerwaty przyrody.

