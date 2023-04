Właściciele porzucili te pojazdy - oni zarobili na nich pół miliona

Spis treści: 01 Warszawa znowu sprzedawała porzucone samochody

To już czwarty raz, gdy Warszawski ZDM wystawia na sprzedaż niechciane przez poprzednich właścicieli pojazdy. Wcześniej nieodebrane samochody głównie trafiały na złom - głownie, bo chociaż w większości były to auta mocno zniszczone - zdarzały się także wyjątki. Wiele z porzuconych aut, choć klasyfikowane są jako wraki, w rzeczywistości wcale nie musiały trafiać do kasacji.

Dlatego też jesienią 2021 r. w drodze postępowania przetargowego ZDM zdecydował się wystawić na sprzedaż 8 samochodów, spośród których 7 znalazło nowych właścicieli. Suma, którą udało się zarobić na ich sprzedaży wyniosła 92 tys. 700 zł.

Jeszcze lepszy wynik przyniosła wiosna bieżącego roku, gdzie do przetargu trafiło 16 aut. 5 z nich zostało sprzedanych za 8 360 zł. Pod koniec września ubiegłego roku ogłoszono kolejne postępowanie, a na liście znalazło się aż 47 samochodów. Jak się okazało - 41 z nich znalazło nowych właścicieli, a do kasy miasta wpłynęło ponad 350 tys. zł.

Zdjęcie Przetarg ZDM Warszawa zdominowały starsze samochody, ale można było trafić nawet zupełnie współczesne modele / ZDM Warszawa /

Warszawski ZDM notuje kolejny rekord wartości zlicytowanych samochodów

Postępowanie z marca tego roku przyniosło kolejny rekord. Jak informuje warszawski urząd - tym razem pod młotek trafiło aż 77 samochodów i jeden motocykl. ZDM otrzymał 834 oferty, z których 811 spełniało warunki regulaminu. Po zweryfikowaniu zgłoszeń wybrano 69 z nich.

Największym zainteresowaniem cieszyła się Toyota RAV4 z 2005 roku, której zakupem było zainteresowanych 58 osób. Ostatecznie pojazd został sprzedany za prawie 14 tys. zł. Natomiast najdroższym pojazdem okazała się Skoda Fabia - najwyższa oferta wyniosła prawie 33 tys. zł.

Nowych nabywców znalazły też: Polonez Caro (6350,99 zł), motocykl Yamaha Virago (5 000 zł) czy Foodtruck Mercedes MB 100 Cabe (12 590 zł).

Jeżeli wszystkie pojazdy ostatecznie trafią do nowych nabywców, to budżet miasta zyska na tym ok. 480 tys. zł. Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na remont dróg.

Zdjęcie Yamaha Virago. Fot. Zarząd Dróg Miejskich Warszawa / materiały prasowe

Jak wziąć udział w licytacji ZDM?

Co zrobić, by wziąć udział w jednym z takich przetargów? Wbrew pozorom sprawa nie jest skomplikowana. Przede wszystkim trzeba wypełnić odpowiedni formularz, jaki znajdziemy na stronie ZDM. Zgłaszamy w nim, którym pojazdem jesteśmy zainteresowani oraz jaką proponujemy cenę. Musi stanowić ona przynajmniej 3/4 wyceny urzędu, więc teoretycznie możemy kupić jedno z tych aut jeszcze taniej. W praktyce jednak, chcąc upewnić się że nikt nas nie przebije, zapłacimy pewnie wyraźnie więcej.

Następnie wspomniany formularz należy umieścić w kopercie, dołączając pozostałe niezbędne dokumenty - m.in. podpisaną klauzulę informacyjną. Na kopercie należy napisać "Wydział Parkowania - oferta przetargowa na zakup pojazdów w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym".

Wystawione na licytację samochody można obejrzeć korzystając z zaproszenia wystawionego przez ZDM. W tym celu należ się skontaktować poprzez podane na stronie urzędu numery telefonów.

