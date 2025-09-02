Tysiące wojskowych pojazdów na drogach. Wojsko ostrzega kierowców

Paula Lazarek

Ruszyły ćwiczenia "Żelazny Obrońca-25" - największe w tym roku manewry polskiej armii i sojuszników NATO. Na drogach będzie można spotkać setki pojazdów wojskowych, a wojsko apeluje o szczególną ostrożność.

Ćwiczenia "Żelazny Obrońca". Kolumny wojskowe na drogach w całej Polsce
Ćwiczenia "Żelazny Obrońca". Kolumny wojskowe na drogach w całej PolsceWojtek LaskiEast News

W skrócie

  • Rozpoczęły się największe w tym roku manewry wojskowe "Żelazny Obrońca-25" z udziałem ponad 30 tys. żołnierzy i 600 jednostek sprzętu.
  • Wojsko apeluje o ostrożność na drogach ze względu na ruch kolumn wojskowych i prosi o niepublikowanie zdjęć oraz filmów z przejazdów.
  • Ćwiczenia mają podkreślić gotowość polskiej armii, integrację z siłami NATO oraz są odpowiedzią na rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2025.
Ćwiczenia "Żelazny Obrońca-25" - największe manewry armii w Polsce

Według Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w ćwiczeniach bierze udział ponad 30 tys. żołnierzy oraz ponad 600 jednostek sprzętu wojskowego. To największe tegoroczne przedsięwzięcie szkoleniowe Sił Zbrojnych RP.

Manewry odbywają się na poligonach w Orzyszu, Nowej Dębie i Ustce, ale wojsko ćwiczy także w tzw. terenie przygodnym, czyli poza poligonami. Ćwiczenia sprawdzają zdolności bojowe armii, integrację działań wojsk lądowych, powietrznych i morskich oraz przygotowanie do współdziałania w ramach NATO.

Polscy żołnierze wezmą udział w ćwiczeniach na przesmyku suwalskim
Według Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w ćwiczeniach bierze udział ponad 30 tys. żołnierzy oraz ponad 600 jednostek sprzętu wojskowego.Siły Zbrojne Litwymateriały prasowe

Wojsko wykorzystuje również nowe systemy rozpoznania i rażenia oraz wdraża wnioski z działań zbrojnych w Ukrainie. W ćwiczeniach istotny element stanowi także cyberobrona.

Kolumny wojskowe na drogach - zasady dla kierowców

Ruch kolumn wojskowych potrwa do końca września i obejmie większość województw. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed możliwymi utrudnieniami. Przemieszczanie sprzętu będzie koordynowane, aby minimalizować korki, ale kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Nawet na kołowych transportach opancerzonych musi być wymalowany numer rejestracyjny
Ruch kolumn wojskowych potrwa do końca września i obejmie większość województw.NewsLubuskiEast News

Kolumny wojskowe są oznaczone biało-czerwonymi flagami, tablicami informacyjnymi i światłami ostrzegawczymi. Przepisy zabraniają wyprzedzania kolumn liczących więcej niż pięć pojazdów. Mniejsze kolumny można wyprzedzać wyłącznie w całości, bez wjeżdżania między pojazdy. Kierowcy powinni zachować bezpieczny odstęp i dostosować prędkość do kolumny.

Wojsko apeluje także o niepublikowanie zdjęć lub nagrań z przejazdu kolumn w mediach społecznościowych - takie materiały mogą ujawniać szczegóły działań operacyjnych.

    Polska odpowiedź na manewry Zapad-2025

    "Żelazny Obrońca-25" to część większego planu szkoleniowego NATO. Ćwiczenia mają pokazać gotowość obronną państw Sojuszu oraz odstraszyć potencjalnych agresorów.

    Manewry są także odpowiedzią na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia "Zapad-2025", które według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego mogą zaangażować nawet 150 tys. żołnierzy.

    Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że polskie ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko konkretnemu państwu, ale mają potwierdzić jedność NATO i zwiększyć bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej.

