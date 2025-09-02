Tysiące wojskowych pojazdów na drogach. Wojsko ostrzega kierowców
Ruszyły ćwiczenia "Żelazny Obrońca-25" - największe w tym roku manewry polskiej armii i sojuszników NATO. Na drogach będzie można spotkać setki pojazdów wojskowych, a wojsko apeluje o szczególną ostrożność.
W skrócie
- Rozpoczęły się największe w tym roku manewry wojskowe "Żelazny Obrońca-25" z udziałem ponad 30 tys. żołnierzy i 600 jednostek sprzętu.
- Wojsko apeluje o ostrożność na drogach ze względu na ruch kolumn wojskowych i prosi o niepublikowanie zdjęć oraz filmów z przejazdów.
- Ćwiczenia mają podkreślić gotowość polskiej armii, integrację z siłami NATO oraz są odpowiedzią na rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2025.
Ćwiczenia "Żelazny Obrońca-25" - największe manewry armii w Polsce
Według Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w ćwiczeniach bierze udział ponad 30 tys. żołnierzy oraz ponad 600 jednostek sprzętu wojskowego. To największe tegoroczne przedsięwzięcie szkoleniowe Sił Zbrojnych RP.
Manewry odbywają się na poligonach w Orzyszu, Nowej Dębie i Ustce, ale wojsko ćwiczy także w tzw. terenie przygodnym, czyli poza poligonami. Ćwiczenia sprawdzają zdolności bojowe armii, integrację działań wojsk lądowych, powietrznych i morskich oraz przygotowanie do współdziałania w ramach NATO.
Wojsko wykorzystuje również nowe systemy rozpoznania i rażenia oraz wdraża wnioski z działań zbrojnych w Ukrainie. W ćwiczeniach istotny element stanowi także cyberobrona.
Kolumny wojskowe na drogach - zasady dla kierowców
Ruch kolumn wojskowych potrwa do końca września i obejmie większość województw. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed możliwymi utrudnieniami. Przemieszczanie sprzętu będzie koordynowane, aby minimalizować korki, ale kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
Kolumny wojskowe są oznaczone biało-czerwonymi flagami, tablicami informacyjnymi i światłami ostrzegawczymi. Przepisy zabraniają wyprzedzania kolumn liczących więcej niż pięć pojazdów. Mniejsze kolumny można wyprzedzać wyłącznie w całości, bez wjeżdżania między pojazdy. Kierowcy powinni zachować bezpieczny odstęp i dostosować prędkość do kolumny.
Wojsko apeluje także o niepublikowanie zdjęć lub nagrań z przejazdu kolumn w mediach społecznościowych - takie materiały mogą ujawniać szczegóły działań operacyjnych.
Polska odpowiedź na manewry Zapad-2025
"Żelazny Obrońca-25" to część większego planu szkoleniowego NATO. Ćwiczenia mają pokazać gotowość obronną państw Sojuszu oraz odstraszyć potencjalnych agresorów.
Manewry są także odpowiedzią na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia "Zapad-2025", które według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego mogą zaangażować nawet 150 tys. żołnierzy.
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że polskie ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko konkretnemu państwu, ale mają potwierdzić jedność NATO i zwiększyć bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej.