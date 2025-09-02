W skrócie Rozpoczęły się największe w tym roku manewry wojskowe "Żelazny Obrońca-25" z udziałem ponad 30 tys. żołnierzy i 600 jednostek sprzętu.

Wojsko apeluje o ostrożność na drogach ze względu na ruch kolumn wojskowych i prosi o niepublikowanie zdjęć oraz filmów z przejazdów.

Ćwiczenia mają podkreślić gotowość polskiej armii, integrację z siłami NATO oraz są odpowiedzią na rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2025.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ćwiczenia "Żelazny Obrońca-25" - największe manewry armii w Polsce

Według Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w ćwiczeniach bierze udział ponad 30 tys. żołnierzy oraz ponad 600 jednostek sprzętu wojskowego. To największe tegoroczne przedsięwzięcie szkoleniowe Sił Zbrojnych RP.

Manewry odbywają się na poligonach w Orzyszu, Nowej Dębie i Ustce, ale wojsko ćwiczy także w tzw. terenie przygodnym, czyli poza poligonami. Ćwiczenia sprawdzają zdolności bojowe armii, integrację działań wojsk lądowych, powietrznych i morskich oraz przygotowanie do współdziałania w ramach NATO.

Według Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w ćwiczeniach bierze udział ponad 30 tys. żołnierzy oraz ponad 600 jednostek sprzętu wojskowego. Siły Zbrojne Litwy materiały prasowe

Wojsko wykorzystuje również nowe systemy rozpoznania i rażenia oraz wdraża wnioski z działań zbrojnych w Ukrainie. W ćwiczeniach istotny element stanowi także cyberobrona.

Kolumny wojskowe na drogach - zasady dla kierowców

Ruch kolumn wojskowych potrwa do końca września i obejmie większość województw. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed możliwymi utrudnieniami. Przemieszczanie sprzętu będzie koordynowane, aby minimalizować korki, ale kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Ruch kolumn wojskowych potrwa do końca września i obejmie większość województw. NewsLubuski East News

Kolumny wojskowe są oznaczone biało-czerwonymi flagami, tablicami informacyjnymi i światłami ostrzegawczymi. Przepisy zabraniają wyprzedzania kolumn liczących więcej niż pięć pojazdów. Mniejsze kolumny można wyprzedzać wyłącznie w całości, bez wjeżdżania między pojazdy. Kierowcy powinni zachować bezpieczny odstęp i dostosować prędkość do kolumny.

Wojsko apeluje także o niepublikowanie zdjęć lub nagrań z przejazdu kolumn w mediach społecznościowych - takie materiały mogą ujawniać szczegóły działań operacyjnych.

Polska odpowiedź na manewry Zapad-2025

"Żelazny Obrońca-25" to część większego planu szkoleniowego NATO. Ćwiczenia mają pokazać gotowość obronną państw Sojuszu oraz odstraszyć potencjalnych agresorów.

Manewry są także odpowiedzią na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia "Zapad-2025", które według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego mogą zaangażować nawet 150 tys. żołnierzy.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że polskie ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko konkretnemu państwu, ale mają potwierdzić jedność NATO i zwiększyć bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakło Maciej Olesiuk INTERIA.PL