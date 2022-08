Wkrótce ruszy produkcja 250 czołgów M1A2 SEPv3 Abrams dla Polski

Dostawa czołgów potrwa do 2026 r. Ciekawostki Polska zbroi się w Korei. Zakupy sprzętu za ponad 14 mld dolarów

"Jesteśmy zadowoleni, że zostaliśmy wybrani, by dostarczyć te kluczowe zdolności pancerne naszym sojusznikom w Polsce" - powiedział w oświadczeniu wiceprezes koncernu Chris Brown.

M1A2 SEPv3 to najnowsza wersja Abramsa

Jak dodał, M1A2 SEPv3 Abrams - najnowsza wersja głównego czołgu armii USA - to "najbardziej zaawansowany czołg podstawowy na świecie" i zawiera usprawnienia w komunikacji, kontroli i sile ognia, pancerza oraz oszczędności paliwa.

Departament Stanu już w lutym formalnie wyraził zgodę na sprzedaż Abramsów do Polski. W lipcu wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że pierwsze czołgi dotarły już do kraju w celach szkoleniowych. Wszystkie 250 mają zostać dostarczone do 2026 r.

Wcześniej, w ramach osobnej umowy, na początku przyszłego roku do Polski ma dotrzeć 116 używanych czołgów Abrams w starszej wersji.

