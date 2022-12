Wiesz co to jest kradzież "na koło"? Ten kierowca stracił tak 40 tys. zł

Przepisy drogowe Kierowcy mają spory problem z takimi skrzyżowaniami. Patrzą nie na to, co trzeba

Stracił 40 tys. zł przez kradzież metodą "na koło"

Jak podają funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koninie (woj. wielkopolskie), poszkodowany pojechał wypłacić gotówkę z bankomatu. Podjął 40 tys. zł i wrócił do samochodu, zostawiając saszetkę z pieniędzmi na siedzeniu pasażera.

Po przejechaniu kilku kilometrów na desce rozdzielczej, pojawił się komunikat o niskim ciśnieniu w tylnym kole. Kierowca zjechał więc na najbliższą zatoczkę autobusową, by sprawdzić co się stało. Po wyjściu z samochodu zauważył, że w jednej z opon faktycznie jest jest mało. Postanowił więc pojechać do najbliższego warsztatu.

Na miejscu okazało się, że opona została przecięta, więc nie było możliwości jej naprawy. Wymieniono mu więc koło na zapasowe, a kiedy przyszło do zapłaty za usługę, mężczyzna zauważył, że saszetka z dokumentami i 40 tys. zł zniknęła.

Jakie metody mają na kierowców złodzieje?

Sprawa kradzieży została zgłoszona na policję, która teraz bada sprawę. Przypomina też, żeby pod żadnym pozorem nie zostawiać na wierzchu i na widoku cennych rzeczy lub takich, w których może być coś cennego.

Złodzieje mają wiele sposobów na to, żeby przechytrzyć i okraść kierowców. Uszkodzenie koła jest jednym z nich. Niektórzy wsadzają plastikową butelkę do nadkola, która w czasie jazdy wywołuje niepokojący hałas. Niczego nieświadomy kierowca zatrzymuje się i wysiada, żeby sprawdzić co się stało. Zwykle nie gasząc silnika.

Bardziej agresywni przestępcy doprowadzają do drobnej stłuczki, a kiedy ofiara zatrzymuje się i wysiada, zabierają jej samochód. Inni wkładają monetę za klamkę, co powoduje, że centralny zamek się w nich nie aktywuje. Kierowca sądzi, że jego auto jest bezpieczne, a tak naprawdę złodziej może bez przeszkód do niego wsiąść.

***