Wielkie zmiany na DK94. Koniec korków w Wieliczce?

Koniec korków w Wieliczce? Drogowcy mają plan

Rozwiązaniem tego problemu ma być nowa inwestycja, która pozwoli kierowcom jadącym z Wieliczki w kierunku Krakowa i Bochni bezpiecznie włączać się do ruchu na ul. Krakowskiej (DK94). Według planów GDKKiA, droga krajowa nr 94 zostanie poprowadzona estakadą o długości ok. 70 m, a pod nią powstanie rondo, z którego będzie można wjechać na drogę w kierunku Krakowa lub Tarnowa. Poprowadzony z niego zostanie także zjazd dla kierowców jadących od strony Bochni. Wjazd z Krakowa będzie prowadził, podobnie jak dziś, ul. Krakowską do ronda Wieliczan. Nowy układ drogowy pozwoli kompletnie zrezygnować z sygnalizacji świetlnej, a ruch w kierunku DK94 i wjazdu do Wieliczki zostanie udrożniony.

Zdjęcie GDDKiA ogłosiło przetarg na budowę węzła w Wieliczce. / GDDKiA/ GDDKiA / materiały prasowe

Ruszył przetarg na budowę węzła w Wieliczce

Inwestycja na DK94 jest realizowana w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA, gminą Wieliczka oraz powiatem wielickim. Za dokumentację projektową oraz niezbędne uzgodnienia tj. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji czy wykup gruntów, będzie odpowiadał samorząd. Z kolei realizacją inwestycji, a także sfinansowaniem większości kosztów budowy zajmie się zarządca DK94, czyli GDDKiA. Wyłoniony drogą przetargu wykonawca będzie miał 25 miesięcy na wykonanie zadania nie wliczając okresu zimowego, tj. od 15 grudnia do 15 marca.