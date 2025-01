Realizacja drogi ekspresowej S19, która w przyszłości stanie się istotnym elementem międzynarodowego szlaku Via Carpatia, przebiega przez wymagający teren pełen wzniesień i dolin.

Trudne warunki geologiczne w rejonie inwestycji wymagają zastosowania zaawansowanych technologii i specjalistycznych maszyn budowlanych. W Równem, gdzie planowana jest budowa estakady, działa jedna z największych wiertnic do palowania w Europie.

Estakada w Równem to ważna część drogi S19

Estakada w Równem usytuowana zostanie w pobliżu dawnego terenu górniczego Bóbrka – Równe, gdzie niegdyś intensywnie eksploatowano ropę naftową. Konstrukcja będzie miała długość 96,9 m, a w najwyższym miejscu pobiegnie na wysokości 18,5 m. Składać się będzie z czteroprzęsłowej ramownicy opartej na belkach prefabrykowanych typu T oraz trzech podporach dla każdej z jezdni. To właśnie przy ich instalacji kluczową rolę odgrywa wiertnica, zwana także palownicą.

Estakada w Równem będzie miała długość 96,9 m, a w najwyższym miejscu pobiegnie na wysokości 18,5 m. GDDKiA

Wiertnica na budowie S19 wwierca się na wysokość wieżowca

Wiertnica używana przy budowie drogi S19 została zaprojektowana do pracy w wyjątkowo wymagających warunkach, takich jak budowa mostów, głębokie fundamenty wieżowców czy największe obiekty przemysłowe. Maszyna waży od 170 do 185 ton, co odpowiada wadze piramidy znajdującej się w Luwrze w Paryżu. Jej świder o długości 21 metrów ma średnicę ponad 880 mm, a tempo wiercenia wynosi średnio 1,5 metra na minutę.

Przy budowie estakady w Równem pale betonowe sięgają 20 metrów głębokości, co odpowiada wysokości pięciopiętrowego budynku. Wiertnica zostanie wykorzystana zarówno do wykonania fundamentów pod podpory, jak i do stworzenia palisad stabilizujących teren wokół obiektu.

To jednak nie wszystko. Aby wykonywanie pali było możliwe, niezbędne są urządzenia dodatkowe. Wśród nich warto wymienić m.in. pompę do betonu, której zadaniem jest przetłoczenie materiału pod odpowiednim ciśnieniem poprzez węże, dźwig podający zbrojenia do otworu z betonem czy wibromłot używany do pogrążania zbrojenia wewnątrz pala.

Zakres prac na budowie S19 Miejsce Piastowe – Dukla

Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Miejsce Piastowe – Dukla to projekt obejmujący znacznie więcej niż tylko estakady. W ramach inwestycji powstanie nowy, dwujezdniowy fragment drogi o długości 10,1 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Zaplanowano także budowę węzła drogowego w pobliżu Dukli, który połączy drogę S19 z obecną drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową prowadzącą ze Zręcina przez Wietrzno do Zboisk.

Na całym odcinku trasy powstanie w sumie 20 obiektów inżynierskich. Projekt, realizowany w systemie „projektuj i buduj”, wykonuje firma Strabag, a wartość kontraktu wynosi ponad 478,9 mln zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziano na 2025 rok.

Driftowanie na parkingu skończył mandatem i punktami karnymi Policja Policja