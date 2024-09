Niejednokrotnie pisaliśmy, że długotrwała jazda na rezerwie może stanowić problem. Skraplająca się na ściankach para wodna skapuje do benzyny i wraz z nią dostaje do układu paliwowego, mogąc powodować korozję. Ale w ten weekend wyjątkowo sugerujemy, by przymknąć na to oko - dwa dni jeżdżenia na rezerwie nie powinny doprowadzić do tragedii, a w perspektywie najbliższego tygodnia pozwolą na spore oszczędności.



Zmiany cen paliw na stacjach

Jak podają eksperci z firmy analitycznej Refleks, obniżki cen ropy i paliw gotowych na rynku ARA wpływają na zmiany cen na naszym rynku. W kończącym się już tygodniu ceny benzyny i oleju napędowego spadły średnio o 5 groszy na litrze, natomiast autogazu - o 1 grosz na litrze. Średnie ceny paliw na stacjach na piątek, 6 września to:

Reklama

benzyna bezołowiowa 95 - 6,21 zł/l,

benzyna bezołowiowa 98 - 7,00 zł/l,

olej napędowy - 6,21 zł/l

autogaz - 2,83 zł/l

Dalsze spadki cen paliw. Będzie 5 z przodu?

Według Urszuli Cieślak i Rafała Zywerta ze wspomnianej firmy, sytuacja na rynku zapowiada dalsze spadki cen przy dystrybutorach. Oznacza to, że w drugim tygodniu września można oczekiwać kolejnych obniżek o 5 do nawet 10 groszy. Oznacza to, że cena benzyny bezołowiowej 95 może spaść poniżej granicy 6 zł za litr.



Eksperci podkreślają, że ropa Brent jest dziś najtańsza od grudnia 2023 r. Ceny benzyn na europejskim rynku ARA spadły do 700 USD/t i są najniższe od grudnia 2021 roku. Diesel na rynku ARA kosztuje obecnie około 670 USD/t i jest najtańszy od maja 2023 roku.

Do podobnych wniosków w kwestii prognoz cen paliw po 9 września doszli też eksperci serwisu e-petrol.pl:

W przeważającej części kraju kierowcy w nadchodzącym tygodniu powinni oczekiwać wyraźnych przecen, które mogą sięgnąć nawet 10 groszy na litrze. Analiza e-petrol.pl wskazuje, że ceny popularnej „95” mogą najczęściej mieścić się w przedziale 5,98-6,15 zł/l. Potanieje także olej napędowy. W zależności od regionu i typu stacji kierowcy najczęściej będą płacić za to paliwo 6,12-6,24 zł/l. W związku z obniżkami cen paliw podstawowych może potanieć też autogaz, średnio litr tego paliwa kosztować będzie 2,75-2,82 zł.

\Z sytuacji nie są zadowoleni eksporterzy z krajów należących do OPEC+. Grupa ta wcześniej zaplanowała na październik stopniowe odchodzenie od ograniczeń w wydobyciu. Jednak w rakcji na obecną sytuację porzuciła dotychczasowe plany i - jak podaje Reuter - w kolejnych dwóch miesiącach nie dojdzie do zwiększenia podaży ze strony OPEC+.