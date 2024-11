Ważna zmiana na A2 z Łodzi do Warszawy. Kierowcy czekali na nią od dawna

Rozbudowa A2 to trudne i skomplikowane zadanie

Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą może okazać się trudnym i skomplikowanym zadaniem. Docelowo nowa droga ma mieć po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa. Wszelkie prace budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu drogowym, co wymusi opracowanie i wdrożenie skomplikowanej czasowej organizacji ruchu.

Realizacja tak skomplikowanej inwestycji wymaga starannego przygotowania i szczegółowej analizy ruchu. Projektant będzie musiał wziąć również pod uwagę prace prowadzone na innych odcinkach dróg, które mają wpływ na ruch odbywający się po autostradzie A2 między Warszawą i Łodzią. Chodzi przede wszystkim o budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów podkreśla GDDKiA.

Zdjęcie Wybudowana przed ponad dekadą autostrada A2 jest jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków dróg w Polsce. / GDDKiA

Poszerzenie autostrady A2 jest konieczne

Jak zapewniają drogowcy, rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą jest konieczna z wielu względów. Wybudowana przed ponad dekadą trasa jest jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków dróg w Polsce. Zgodnie z ostatnim Generalnym Pomiarem Ruchu liczba pojazdów poruszających się każdego dnia między Łodzią i Warszawą, zależnie od miejsca i pory, waha się od ponad 50 tys. do blisko 100 tys. Wszystkie dane i analizy wyraźnie wskazują, że ruch na tym odcinku będzie stale wzrastał. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma zatem ułatwić w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.