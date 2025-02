Prawie milion pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej

W całym 2024 roku z warszawskiego transportu publicznego skorzystało ponad 956 mln pasażerów, to o ok. pół miliona więcej niż rok wcześniej. Z wyliczeń warszawskiego ratusza wynika, że najwięcej osób przewiozły autobusy – przeszło 447 mln. Zwrócono jednak uwagę, że sieć autobusowa jest największą ze wszystkich oferowanych pojazdów transportu zbiorowego w stolicy – składa się ona z ponad 300 linii liczących łącznie przeszło 4 tys. km.

W związku z dużym zainteresowaniem transportem publicznym, Warszawa stara się cały czas go rozwijać. Oczywiście trwają prace, by do 2050 roku w stolicy działało pięć linii metra. To jednak nie wszystko. Miasto inwestuje również w rozwój transportu naziemnego, w tym właśnie wspomnianych już autobusów. MZA mocno inwestuje w pojazdy zasilane prądem. Teraz jednak nie zamierza tylko elektryfikować, ale także autonomizować swoją flotę pojazdów.

Autonomiczne autobusy w Warszawie?

W rozmowie z warszawską regionalną redakcją Gazety Wyborczej Jan Kuźmiński, prezes MZA, poinformował, że spółka zamierza kupić 90 autobusów (z możliwością rozszerzenia kontraktu do 180 pojazdów). Lista obejmuje m.in. 50 autobusów przegubowych, a także m.in. pięć autobusów autonomicznych. Wszystkie pojazdy mają być zasilane prądem.

Czy to oznacza, że Warszawę czeka rewolucja i właściwie lada moment miasto opanują autonomiczne autobusy? Nie do końca. Prezes MZA zaznaczył, że wspomniane pięć autobusów mają stanowić pojazdy, które "da się dostosować do jazdy autonomicznej". To zaś oznacza, że najprawdopodobniej będą to autobusy wyposażone w funkcje wspomagania prowadzenia, które spółka będzie testować w miejscach zamkniętych dla ruchu drogowego. Niewątpliwie jest jednak ważna deklaracja z punktu widzenia inwestowania w transport autonomiczny.

Ile elektrycznych autobusów jeździ po Warszawie?

Ostatnio w Warszawie pojawia się coraz więcej autobusów elektrycznych. Na początku stycznia na stołeczne ulice wyjechały elektryczne autobusy chińskiej marki Yutong. Miejskie Zakłady Autobusowe zamówiły 18 takich pojazdów za blisko 60 mln zł. Do końca kwietnia do stolicy w trzech transzach dotrze też 12 przegubowych, 18 metrowych autobusów Solarisa za ponad 51 mln zł. Podobnie jak Yutongi, te również są zasilane prądem. Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego zwraca uwagę, że są to najdłuższe pojazdy w standardzie obowiązującym w Warszawskim Transporcie Publicznym.

Już dziś Miejskie Zakłady Autobusowe oferują flotę blisko 200 autobusów elektrycznych. Miejska spółka zwraca uwagę, że znajduje się w europejskiej czołówce pod kątem wprowadzania transportu zeroemisyjnego. Pierwsze elektryczne autobusy wyjechały na stołeczne ulice w 2015 roku. W niedalekiej przyszłości, po zakończeniu zaplanowanych dostaw, pojazdy zasilane prądem będą stanowić prawie 25 proc. całego taboru.

