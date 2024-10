W sobotę (12 października) i we wtorek (15 października) stadion PGE Narodowy wypełni się po brzegi kibicami Biało-Czerownych, a także naszych gości - kibiców reprezentacji Portugalii i Chorwacji. Będą to dwa wydarzenia wielkiej wagi, bowiem ich wynik będzie miał decydujący wpływ na losowanie rywali w meczach eliminacyjnych do piłkarskich Mistrzostw Świata. Z wizytą reprezentacji Portugalii i Chorwacji, z Cristiano Ronaldo i Luką Modrićem na ich czele, wiążą się też spore utrudnienia w ruchu.

Polska zagra z Portugalią i Chorwacją. Spodziewane utrudnienia

Przed obydwoma meczami, o godz. 18:30 wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony. Do godziny 20:45 zostaną wyłączone z ruchu indywidualnego obszary pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zdjęcie Utrudnienia w Warszawie podczas meczów Polska-Portugalia i Polska-Chorwacja. / UM Warszawa / materiały prasowe

Portugalia i Chorwacja zagrają w Warszawie. Policja może zamknąć kilka ulic

W zależności od sytuacji, policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zostaną zamknięte ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego objazdami pojadą linie: 102, 125, 135, 146, 147, 202 i E-1, a autobusy linii 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką.

Po zakończeniu obu spotkań, ok. godziny 22:30, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. Na trasy objazdowe zostaną wtedy skierowane tramwaje i autobusy. Tramwaje linii 9 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski.

Z kolei składy linii 7, 22 i 24 po stronie śródmiejskiej dojadą do placu Starynkiewicza. Ich kursowanie po stronie Pragi będzie zawieszone. Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim, a autobusy linii 146 i 147 będą jeździły aleją Zieleniecką.

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego zostanie uruchomiona zastępcza linia Z-9. Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna a placem Zawiszy przez most Łazienkowski.

Więcej autobusów dla kibiców. Miasto jest przygotowane

Na trasy wyjadą także dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy. Więcej będzie też tramwajów - po obu spotkaniach składy linii 26 z alei Zielenieckiej zawiozą kibiców w kierunku Metra Młociny. Na większą liczbę pasażerów przygotowane jest również metro. Pociągi w kierunku Bemowa będą częściej podjeżdżały na stację.

Darmowa komunikacja miejska i parkingi dla kibiców

Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez PZPN są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami WTP (autobusy, tramwaje, metro, Szybka Kolej Miejska) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1. strefy biletowej ZTM.

Miasto pomyślało też o kierowcach. Za darmo skorzystamy z parkingów Parkuj i Jedź - od 12 października od godz. 6:00, do 13 października, do godz. 1:00 oraz od 15 października od godz. 6.00, do 16 października, do godz. 1:00.