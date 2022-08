W ten weekend niemieckie autostrady przemienią się w jeden wielki stau

Jak wynika z ostrzeżenia opublikowanego w serwisie niemieckiego automobilklubu ADAC, pierwszy weekend sierpnia może okazać się uciążliwy dla kierowców poruszających się po niemieckich trasach. Zwłaszcza drogi szybkiego ruchu oraz autostrady mogą być narażone na spore korki oraz liczne utrudnienia.

Powodem takiego stanu rzeczy jest nadchodząca wymiana turnusów wakacyjnych, podczas której jedni urlopowicze wracają do domów, a kolejni zaczynają swoje wakacyjne wojaże. W drodze powrotnej znajdą się mieszkańcy Nadrenii Północnej-Westfalii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Szlezwiku-Holsztynu, Berlina, Brandenburgii, Hamburga i Skandynawii. W trasę wyruszą natomiast kierowcy z Badenii-Wirtembergii i Bawarii, dla których dopiero zaczyna się drugi tydzień urlopu.

ADAC przewiduje, że do szczytu ruchu drogowego dojdzie w piątek po południu, a sytuacja utrzyma się aż do niedzieli. Automobilklub zaleca wstrzymanie się z podróżami w tym terminie i jeśli to możliwe, przełożenie wyjazdu np. na wtorek lub środę.

Klub zwraca także uwagę, że ostatnia fala upałów znacząco wpłynęła na jakość niemieckich dróg. To z kolei przełożyło się na wzrost liczby odcinków objętych remontami. Pewną ulgę w podróży przyniesie natomiast zakaz jazdy ciężarówkami w święta, który obowiązuje do końca sierpnia w każdą sobotę w godzinach od 7:00 do 20:00.

Niemieckie autostrady szczególnie narażone na korki:

A1 Lübeck - Bremen - Dortmund - Köln

A2 Dortmund - Hannover

A3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln - Oberhausen

A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Kassel - Hannover - Hamburg - Flensburg

A8 Salzburg - München - Stuttgart

A10 Berliner Ring

A24 Berlin - Hamburg

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Również w krajach sąsiednich mogą pojawić się utrudnienia, zwłaszcza na drogach krajowych prowadzących do wybrzeży Włoch, Francji i Chorwacji.

